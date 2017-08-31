«Знайти золоту середину між безпекою і дотриманням прав дуже складно» – Вовк

Рішення голови одеської Нацполіції Дмитра Головіна провести превентивні заходи на День міста є обґрунтованим, вважають експерти. На їхню думку, це допоможе уникнути інцидентів на кшталт того, що стався у Києві на День Незалежності. Водночас правозахисники застерігають від зловживань, до яких можуть вдаватися працівники поліції при оглядах громадян.

Руслан Форостяк, провідний консультант начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області, анонсує, що спецоперація «Зброя і вибухівка» в Одесі триватиме до початку жовтня. Він нагадує про теракт в центрі Києва на День Незалежності і пояснює, що одеська влада хоче уникнути таких провокацій.

В Одесі планується святкування Дня міста 2 вересня. Традиційно дуже велика напруга для правоохоронців в ці дні

«В Одесі планується святкування Дня міста 2 вересня. Традиційно дуже велика напруга для правоохоронців в ці дні в Одесі і в суспільно-політичному житті. Тому з профілактичною метою запланували цю операцію з двох етапів. Перший етап триватиме до 5 вересня, а другий – до 6 жовтня», – каже Форостяк.

Він заспокоює, що операція не передбачає масових обшуків:

«Це будуть тільки огляди громадян за допомогою металодетекторів, і вони будуть здійснюватися виключно під час масових заходів і на підступах до тих районів, де будуть проводитися масові заходи. Що стосується автомобілів, то вибірково, або за наявності оперативних даних буде робитися огляд автомобіля, а не обшук».

Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк вважає рішення керівника одеської Нацполіції Дмитра Головіна абсолютно адекватним:

Громадяни з розумінням ставляться до наших дій, оскільки прекрасно усвідомлюють, що ці дії пов'язані в першу чергу із забезпеченням захисту життя, самих громадян

«Враховуючи специфічність регіону, який, безумовно, притягує і завжди притягував, в тому числі, й російський криміналітет, такі заходи правоохоронних органів є цілком виправданими».

На думку Шкіряка, безпека – це спільна відповідальність усіх громадян, і багато залежить від розуміння та готовності до співпраці цивільних. Він наводить приклад столиці:

«Якщо говорити по місту Києву, то громадяни з розумінням ставляться до наших дій, оскільки прекрасно усвідомлюють, що ці дії пов'язані в першу чергу із забезпеченням захисту життя, праці і свобод самих громадян».

Радник голови МВС нагадує про низку терактів в європейських столицях, останнім із яких став наїзд фургона на натовп людей в Барселоні.

«Заходи безпеки застосовуються в будь-якій цивілізованій країні світу, і це абсолютна норма, враховуючи, що сьогодні світ стоїть перед загрозою глобального російсько-ісламського тероризму», – зауважує Зорян Шкіряк.

Його думку підтверджує експерт із питань безпеки Юрій Костюченко:

На жаль, останнім часом суттєво зросла загроза різних диверсій, не лише стандартних, а й такого напівхаотичного терору

«На жаль, останнім часом суттєво зросла загроза різних диверсій, не лише стандартних, а й такого напівхаотичного терору, для якого використовують агентів іншого типу. Не маємо підстави говорити про появу соціальної бази для терору… Але, тим не менше, загроза (терору та диверсій) зростає».

Ветеран ізраїльської армії ЦАХАЛ і антитерористичного підрозділу швидкого реагування «Міцвар» Цві Аріелі підкреслює, що будь-які фізичні заходи не дають гарантії безпеки, тож необхідно робити акцент на розвідці.

Коли рухається величезний натовп, майже неможливо перевірити усіх

«Якщо вона не буде проводитися і не буде постачатися оперативна інформація, то превентивні заходи неможливі. Коли рухається величезний натовп, то майже неможливо перевірити усіх», – констатує він.

На думку Аріелі, натовп людей на масових заходах треба розділити, щоб він не створював тиску на поліцейських. Водночас ті ж рамки металодетекторів, додає він, допомагають лише проти вибухових пристроїв, які містять метал. «Якщо терористи хочуть щось підірвати, то вони не використовують такі пристрої саме через металодетектори», – зауважує він.

Повідомлення про посилені заходи безпеки викликають стурбованість у правозахисників. Так, член правління ГО «Правозахисна ініціатива» та експерт коаліції «Ні поліцейській державі» Михайло Лебедь вказує на недосконалість законодавства.

В новому законі «Про Національну поліцію з'явилась нова процедура – поверхнева перевірка речей та транспортного засобу. За наявності підстав, всі ми зобов’язані показувати вміст наших речей

«Корінь проблеми – в новому законі «Про Національну поліцію», який ухвалювався похапцем і там з'явилась нова процедура – поверхнева перевірка речей та транспортного засобу. Згідно з нею, за наявності законних для перевірки підстав, всі ми зобов’язані самостійно показувати поліції вміст наших речей, а поліція тепер має право без свідків і понятих проводити по поверхні одежі рукою, але не має права власними руками ритися в ваших речах», – розповідає він. Проблема ж у тому, що поліцейські, за словами Лебедя, навмисно чи через незнання плутають таку перевірку з власне обшуком, а самі громадяни також не завжди відчувають різницю.

«Тому поверхнева перевірка перетворюється на незаконний обшук – лізуть в особисті речі людей руками», – нарікає експерт.

Екс-керівник Головного слідчого управління СБУ Василь Вовк визнає, що порушення з боку правоохоронців бувають, та закликає не мовчати про них:

Знайти золоту середину між забезпеченням безпеки і дотриманням прав і свобод громадян дуже складно, але до цього потрібно йти

«Знайти золоту середину між забезпеченням безпеки і дотриманням прав і свобод громадян дуже складно, але до цього потрібно намагатися йти. Дійсно, є порушення, є перевищення, це повинні визнавати наші правоохоронці і керівники».

Водночас він говорить і про важливість роз’яснювальної роботи.

«Потрібно чітко донести до населення, в чому полягають заклади безпеки», – впевнений він. Вовк наголошує, що обшуки є винятковим заходом.

Не згоден із тим, що будуть перевірятися машини, будуть відкриватися сумки – це виключні випадки, коли є оперативна інформація

«Я зовсім не згоден із тим, що будуть перевірятися машини, будуть відкриватися сумки – це обшук, втручання в особисте життя. Ми повинні говорити про те, що це виключні випадки, коли є оперативна агентурна інформація про те, що там перевозиться вибухівка, зброя, інші небезпечні речовини», – каже він.

Вовк також закликає людей, які відвідують масові заходи, з розумінням ставитися до дій поліції, оскільки вони спрямовані, перш за все, на захист суспільної підтримки.

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