Луценко обіцяє «демультиплікацію» влади в Миколаєві

Операцію із ліквідації організованого злочинного угруповання Тітова-«Мультика» в Миколаївській області можна буде назвати завершеною лише після того, як будуть виявлені та притягнуті до відповідальності спільники в місцевих органах влади та самоврядування. Про це заявив генеральний прокурор Юрій Луценко на брифінгу в Миколаєві. За його словами, чимало депутатів Миколаївської міськради пов’язані із цією злочинною групою. Між тим, у самому місті почали обговорювати можливий розпуск та переобрання міської ради.

За словами Юрія Луценка, до діяльності організованого злочинного угруповання, яке очолював Михайло Тітов на прізвисько «Мультик», причетні представники цілого спектру політичних сил, представлених у Миколаївській міській раді. В прямій залежності від злочинного угруповання були окремі депутати міської ради та деякі ЗМІ, додає генпрокурор.

В місті фактично було двовладдя. Офіційний мер був лише видимою частиною влади

«В місті фактично було двовладдя. Офіційний мер був лише видимою частиною влади. Чимало питань приймалось замість нього під серйозним впливом кримінальних структур», – каже Юрій Луценко.

Щоправда, досі жодної підозри депутатам міської ради не висунуто. Проте, як зазначив генеральний прокурор, «вони самі документують свої зв’язки достатньо відверто».

Наприкінці серпня співробітники прокуратури за підтримки СБУ провели в Миколаєві близько 90 обшуків, зокрема в чотирьох депутатів Миколаївської міськради. Під час спецоперації, як заявляв генпрокурор, було затримано 5 осіб, у тому числі лідера злочинної організації Михайла Тітова, який зараз перебуває в Маріупольському СІЗО.

У Миколаєві міркують про перевибори міськради

З огляду на останні події, в Миколаєві вже обговорюють питання про можливий розпуск та переобрання міської ради, проте наразі не набула масового поширення.

«Якихось реальних дій чи ініціаторів, які б могли це зробити, наразі немає. Власне, у міськраді також немає рушійних сил, які хотіли б це реалізувати. Принаймні їх не видно», – розповів Радіо Свобода журналіст місцевого інтернет-видання «Свідок.інфо» Андрій Прокопенко.

Юрій Луценко із цього приводу зазначив, що питання про розпуск та переобрання місцевих органів влади не в його компетенції. На його думку, це питання повинні порушувати виборці перед Верховною Радою.

Між тим, депутати Миколаївської міськради зібралися на сесію, але не змогли її провести, бо після того, як фракція «Опозиційного блоку» на знак протесту залишила засідання, там забракло кворуму.

«Мер запевнив, що до діяльності «Мультика» він непричетний, так само як і фракція «Самопомочі». «Солідарність» та «Наш край», наскільки мені відомо, утрималися від якихось коментарів. А «Опозиційний блок» залишив сесію на знак протесту проти обшуків та арештів», – розповідає Андрій Прокопенко.

На думку місцевих оглядачів, подальший розвиток подій у значній мірі залежить від того, до яких висновків дійде слідство.