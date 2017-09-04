Україна не блокує контент російських соцмереж, а накладає економічні санкції на ці компанії – Золотухін

Чим можна назвати успішним від'єднання українців від російських соцмереж? Чим загрожує для українців посилення контролю російської держави над соціальними мережами Чи варто створювати свої мережі, коли є Facebook і інші, через які можна спілкуватися зі світом? Про це, зокрема, говоримо із заступником міністра інформаційної політики України Дмитром Золотухіним.

Правовий режим блокування інформації та правовий режим накладення економічних санкцій – це дві різні управлінські практики

– Правовий режим блокування інформації та правовий режим накладення економічних санкцій – це дві різні управлінські практики, дві різні законодавчі практики. Тому ми говоримо в даний момент не про блокування контенту, а про накладення економічних санкцій на компанію, яка обґрунтовано підозрюється органами національної безпеки України у сприянні державі-агресору в здійсненні та реалізації загроз проти безпеки України.

Аудиторія соцмережі «ВКонтакте» в Україні скоротилася на 25%

Інформація свідчить про те, що аудиторія соцмережі «ВКонтакте» в Україні скоротилася на 25%. Це дані, зібрані через місяць після того, як було імплементовано рішення. Рішення продовжується імплементуватися, тобто СБУ звертається до провайдерів інтернет-послуг, які все ще продовжують надавати доступ до цієї соцмережі з проханнями, пропозиціями або вимогами для того, щоб вони виконували указ президента України та затверджене рішення Ради національної безпеки.

Якщо 5-7 мільйонів українців перестали наражатися на небезпеку, а держава на це не витратила ні копійки державних грошей – це перемога

Тобто, це динамічний процес, тому не можна казати, що є якісь кінцеві цифри, скільки вийшло українців, а скільки зайшло. Так от, якщо ми говоримо, що на 25% скоротилося, тобто, якщо в абсолютних цифрах – 5-7 мільйонів українців перестали наражатися на небезпеку, на яку вони постійно наражалися, перебуваючи «ВКонтакте», а держава на це не витратила ні копійки державних грошей, а тільки шляхом, дійсно болючим шляхом заборон зробила це, – я вважаю, це перемога. Дійсно крок важкий, але необхідний в ситуації, що склалася, коли 5-7 мільйонів українців перестали отримувати запити, інформації, використовуватися в маніпулятивних чинниках тощо.

– Якби Ви могли пояснити, чим ці мережі чи участь українців у цих мережах загрожує конкретно тим людям, які мають акаунт і активно його використовують і ті, які є з ними у контакті? Тобто навіть поза мережею?

– Це питання стосовно норм сучасних соціального життя. Тобто ви розумієте, що молоді люди, які спілкуються між собою, які якимось чином відпочивають, вони зараз як данину моді фіксують ті процеси свого дозвілля на фотоапарат, маю на увазі на різні гаджети, на телефон і так, дійсно, ті фотографії можуть викладатися «ВКонтакте», і цією інформацією хтось може скористатися.

Це не сьогодні з’явилися ці загрози. Завжди говорилося, що матері не мають викладати фотографії своїх дітей або не мають викладати фото своїх домівок, тому що все це в прив’язці до геолокації може бути використано зловмисником.

Можу сказати про конкретну ситуацію, про яку я зараз переймаюся – так, дійсно, молода людина, 19-річний громадянин України познайомився з нібито з дівчиною в соцмережі «ВКонтакте». Насправді підтвердити, що це за особа була, неможливо, тому що там же може бути фейковий акаунт, і через спілкування вони домовилися зустрітися на території Білорусі.

За інформацією батька, який говорить, що його дитина пропала після того, як поїхала до Білорусі, він провів власне розслідування, поїхав власним маршрутом і правоохоронні органи Білорусі сказали, що його сина розшукують за статтею вчинення терористичного акту ФСБ Російської Федерації. Тому, дійсно, одна з робочих версій, які зараз вивчаються, – це те, що органи безпеки Російської Федерації використали соцмережу для того, щоб виманити молоду недосвідчену людину на територію підконтрольної їм країни, і там викрали просто чи заарештували, не повідомляючи навіть правоохоронним органам Білорусі.

Тобто, таке дійсно може бути – це розглядається як робоча версія. Тому, власне, я не вважаю, що ми маємо говорити про якісь побічні небезпеки, деякі не пов’язані з соцмережами. Так, вони є, але нам є про що зараз перейматися стосовно саме тих людей, які залишаються під впливом інформаційним соцмережі.

– Чи варто українцям мати свої соціальні мережі? Ми бачимо багато спроб різних створити такі мережі. Одна з них відбулася вже після того, як було заблоковано соціальні мережі російські в Україні. Я маю на увазі мережу Ukrainians.co. Чи потрібно українцям йти до більшого світу, до тих мереж, які вже існують: до Facebook, інших, які зв’язують їх з глобальним світом?

– З моєї точки зору, в цьому немає ні питання патріотизму, ні, власне, питання національної приналежності. В цьому є лише питання інвестиційної привабливості і бізнесової вигоди. Тому що для того, щоб створити нішовий майданчик спілкування, потрібні дуже-дуже значні інвестиції. Але в Україні я не думаю, що зараз доцільно розглядати це як бізнес-модель, тому що вона просто не виконана без значного інвестування чи фінансування, яке, на жаль, дійсно у нас зараз неможливо.