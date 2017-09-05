Радіо Свобода Daily: півтонни золота оточення Януковича знайшли у Швейцарії

Півтонни золота

В Швейцарії виявили банківську скриньку з 500 кілограмами золота, що належить людині, близькій до оточення колишнього президента України Віктора Януковича. Генпрокурор України Юрій Луценко відмовився назвати, кому саме належить «скарб», щоб не нашкодити слідству. За його словами, йдеться про гучну справу, яку розслідує ГПУ.

Можливе повернення Саакашвілі

Вже наприкінці тижня, 10 вересня, лідер партії «Рух нових сил» Міхеїл Саакашвілі планує в’їхати з Польщі до України через пункт пропуску «Краковець». Державна прикордонна служба України неодноразово наголошувала, що має намір вилучити в нього паспорт і не впускати до країни, адже громадянство політика указом припинив президент Петро Порошенко. Соратники Саакашвілі анонсують мирну громадську акцію: скликають до «Краковця» активістів та депутатів, шукають підтримки європарламентарів. А також запевняють: лідер «Руху нових сил» не прориватиме кордону, все буде законно. Про три сценарії візиту Саакашвілі в Україну, в тому числі з залученням «тітушок», читайте за лінком.

Конфлікт у М’янмі

На заході М'янми в результаті зіткнень між армією і поліцією та представниками етнічних меншин рохінджа (які переважно сповідують іслам) лише за останній тиждень було вбито щонайменше 400 осіб. Не менш ніж 40 тисяч рохінджа за цей же час втекли до сусідньої мусульманської Бангладеш чи на безлюдний острів в Бенгальській затоці та «нічийні землі» на берегах тропічних річок біля кордону двох країн. Чому світ звернув пильну увагу на долю рохінджа тільки зараз, коли їхнє переслідування триває практично з моменту здобуття країною незалежності в 1948 році? Відповідь за це запитання можна отримати, клікнувши на посилання.

В продовження ще декілька міжнародних новин.

Повітряні сили та армія Південної Кореї провели ядерно-ракетні навчання у відповідь на випробування Пхеньяном водневої бомби. Під час навчань південнокорейські військові провели імітацію атаки на ядерний майданчик КНДР. Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що в разі необхідності США готові захищатися із застосуванням і «ядерних можливостей».

За два тижні до виборів у Німеччині відбулися теледебати кандидатів на посаду канцлера від найбільших партій цієї країни: Соціал-демократичної, яку представляє Мартін Шульц, і урядової – Християнсько-демократичної з її очільницею і главою Кабінету Анґелою Меркель. За першим опитуванням та аналізом, Анґела Меркель здобула «переконливу перемогу».

Минув рік після смерті першого президента Узбекистану, 78-річного Іслама Карімова. За Карімова країна залишалася однією з найбідніших на пострадянському просторі, а міжнародні правозахисні організації описували режим як один з найжорстокіших. Ми спробували проаналізувати, що змінилося у країні за рік.



Ну і куди ж без позитиву на завершення? Сьогодні це яскраве відео про парад рудих у Мукачеві. Під час заходу журі визначало найрудіших дівчат, хлопців, закоханих та родину. В окремі номінації виділили бороданів та дівчат з найдовшим натуральним рудим волоссям – «бронзова Рапунцель».

Пишайтесь тим, чим наділила Вас природа!

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