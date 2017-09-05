Три мільйони євро і відкритий ринок: чи виправдала Молдова режим вільної торгівлі з ЄС?

Ліліана Барбарозі

За останні два роки Євросоюз виділив близько трьох мільйонів євро, щоб допомогти молдовській економіці адаптуватися до умов європейського ринку, що відкрився в результаті введення режиму вільної торгівлі між Кишиневом і Брюсселем. Безсумнівним успіхом можна вважати лише той факт, що експорт на Захід склав дві третини від загального обсягу. Невже це все, на що можна було розраховувати?

Фінансова підтримка для 1600 малих і середніх підприємств, 2 тисячі нових робочих місць, 300 контрактів на експорт і консультації для 15 потенційних інвесторів. Це лише кілька досягнень у рамках проекту технічної допомоги, який впроваджує Євросоюз у Молдові після введення режиму вільної торгівлі. Зовсім випадково, проект завершився одночасно із закінченням місії посла Євросоюзу в Молдові Пірккі Тапіоли.

Без сумніву, це найвдаліший проект, впроваджений Євросоюзом у Республіці Молдова за останній час

«Без сумніву, це найвдаліший проект, впроваджений Євросоюзом у Республіці Молдова за останній час», – заявив посол на прес-конференції з нагоди закінчення проекту.

«Ми впровадили більше 3 тисяч європейських стандартів, оснастили лабораторії устаткуванням на 40 мільйонів леїв, підготували тисячі підприємців, які зуміли подолати почуття страху і знайшли в собі сміливість для того, щоб вийти на європейський ринок», – зазначив міністр економіки Октавіан Калмик.

Які ж категорії товарів виявилися найбільш затребуваними в ЄС? Нещодавній аналіз центру Expert Grup показує, що найбільшим попитом на європейському ринку користувалися агропродовольчі товари, зокрема, пшениця, кукурудза, ячмінь і цукор. Більш вражаючих результатів вдалося досягти тільки щодо поставок вина і етилового спирту. Водночас гідно оцінили європейці і молдовські сливи, виноград, а також мед.

В аутсайдерах опинилися яблука: щодо поставок яблук навіть не були освоєні виділені квоти

В аутсайдерах опинилися яблука: щодо поставок яблук навіть не були освоєні виділені квоти. Експорт інших категорій товарів, за винятком сільськогосподарських, залишився на колишньому рівні, за винятком поставок одягу і взуття: там – істотний спад.

Яка географія торговельних потоків? Чверть усього обсягу експорту припала на Румунію, яка – як і раніше – є найбільшим торговим партнером Республіки Молдова на Заході. Наступні дві позиції займають Італія та Німеччина.

Як зазначають в своєму дослідженні економісти Expert Grup, виникли серйозні проблеми, які не дозволили отримати очікуваних результатів в перші два роки дії режиму вільної торгівлі з ЄС

Чому ж тоді експерти вважають, що досягнуті останнім часом результати могли бути більш відчутними? Тому що, як зазначають в своєму дослідженні економісти Expert Grup, виникли серйозні проблеми, які не дозволили отримати очікуваних результатів в перші два роки дії режиму вільної торгівлі з ЄС.

Наслідки банківської кризи, крадіжка мільярда, несприятливі кліматичні умови, падіння цін на міжнародних ринках на низку товарів – лише деякі з несприятливих обставин, які вплинули на підсумкові показники.

В результаті обсяги інвестицій не виправдали надій, за показниками кредитування банки не досягли навіть рівня попередніх років, активність бізнесу знизилася. А в підсумку особливого зростання в економіці не сталося.

Щоб справи пішли догори, необхідні інвестиції. Однак їх не буде без довіри до політики держави, без законодавчої стабільності. Ну, а стабільність, на думку експертів, майже не характерна для Республіки Молдова.

Оригінал матеріалу – на сайті Молдовської служби Радіо Свобода