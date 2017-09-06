У Мінську не домовилися про «великий обмін» полоненими

6 вересня у Мінську відбувся черговий раунд переговорів Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Напередодні у СБУ заявили про готовність обговорити так званий «великий обмін» полоненими у зв’язку з цим конфліктом.

Переговори про обмін за формулою «всіх на всіх» тривають ще з минулого року. Тепер у полоні підтримуваних Росією бойовиків перебуває 144 громадянина України, сепаратисти вимагають в обмін на них звільнити 600 осіб. Після переговорів та верифікації списків наразі йдеться про обмін 87 українських громадян, місце знаходження яких відомо, на 309 тих, кого хочуть звільнити бойовики.

«Лише б витягнути наших»

У середу українська делегація на переговорах підтвердила готовність до такого обміну. «Лише б витягнути наших», – так оцінила цей компромісний план представниця України у гуманітарній підгрупі Ірина Геращенко. Україна лише проти звільнення тих із списків бойовиків, які не мають стосунку до війни на Донбасі. А це, у свою чергу, стало приводом для звинувачення України з боку ОРДО—ОРЛО у маніпуляціях і загальмувало переговори.

«Дискусії на цю тему тривають», – лише це повідомила речниця представника України на переговорах Дарка Оліфер. Представник ОБСЄ на переговорах Мартін Сайдік також був дуже стислий з цього приводу: «В гуманітарній сфері далі тривало обговорення теми обміну утримуваними».

Шкільне перемир’я: стріляють, але на 67 відсотків менше

Сторони на переговорах щодо Донбасу підвели у середу підсумки безстрокового зупинення вогню у зв’язку з початком нового навчального року.

Виявили, що у порівнянні з попереднім періодом число порушень режиму зупинення вогню зменшилося на 67 відсотків.

Дякуючи «хлібному» та «шкільному» перемир’ям, цього року вдалося уникнути «гарячого літа», як це було в 2015 і 2016 роках, констатував посол Мартін Сайдік: «Наш пріоритет в Тристоронній контактній групі – це захист цивільного населення. І я дуже радий що за цей час майже цілком вдалося уникнути жертв серед цивільного населення».

Миротворців обговорювали в кулуарах

Напередодні президент Росії Володимир Путін висловився за введення миротворців ООН на лінію зіткнення на Донбасі. До порядку денного на переговорах у Мінську ця тема не потрапила, але її обговорювали в кулуарах. Українська сторона нагадала, що виступає за введення миротворчої місії на всю територію ОРДЛО, ще починаючи з 2015 року, причому включно з українсько-російським кордоном, чому перечить Москва.

А представник Росії на переговорах Борис Гризлов в кулуарах мінської зустрічі уточнив у середу в інтерв’ю російським ЗМІ позицію Володимира Путіна так:

«Розгортання контингенту ООН на лінії зіткнення на Донбасі стане реальним тільки після того, як Україна внесе в закон про особливий статус Донбасу принципово важливі поправки, які повинні бути узгоджені в контактній групі і стосувалися б запровадження особливого статусу на постійній основі».

Очевидно, що рішення про миротворців на Донбасі будуть ухвалювати не на переговорах у Мінську.