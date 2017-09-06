Посол Сполучених Штатів Америки в Росії Джон Теффт заявив, що всі кроки Вашингтона щодо закриття будівель консульства Росії в Сан-Франциско і торговельних представництв у Вашингтоні і Нью-Йорку були здійснені з дотриманням законодавства. У спільному інтерв’ю Радіо Свобода і «Голосові Америки» він, зокрема, заперечив чутки, що американські представники силою вдерлися в будівлю консульства і обшукували її. «Ніхто ніяких дверей не ламав. Ніхто не чинив неналежного тиску на людей. Усе було зроблено дуже, дуже дбайливо», – сказав посол.