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06 Вересень 2017, Київ 23:12
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Посол США в Росії підтвердив законність закриття російських дипоб’єктів у США (відео)

Посол США в Росії підтвердив законність закриття російських дипоб’єктів у США (відео)
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Посол Сполучених Штатів Америки в Росії Джон Теффт заявив, що всі кроки Вашингтона щодо закриття будівель консульства Росії в Сан-Франциско і торговельних представництв у Вашингтоні і Нью-Йорку були здійснені з дотриманням законодавства. У спільному інтерв’ю Радіо Свобода і «Голосові Америки» він, зокрема, заперечив чутки, що американські представники силою вдерлися в будівлю консульства і обшукували її. «Ніхто ніяких дверей не ламав. Ніхто не чинив неналежного тиску на людей. Усе було зроблено дуже, дуже дбайливо», – сказав посол.

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