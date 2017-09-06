«Паритет – це паритет»: посол США захищає дії своєї країни щодо дипломатичних об'єктів Росії

Американська влада не виходила за рамки закону при огляді приміщень, які займало російське консульство в Сан-Франциско. Про це в спільному інтерв’ю Радіо Свобода і «Голосу Америки» заявив посол США в Росії Джон Теффт. Повідомлення про те, що на представників російської дипломатичної місії нібито чинився тиск, є помилковими, наголосив він.

Напередодні президент Росії Володимир Путін засудив те, що він назвав «хамськими та безпрецедентними» акціями проти російського консульства в Сан-Франциско та торгових представництв у Вашингтоні та Нью-Йорку.

«У пресі було чимало недостовірних фактів, які я хотів би спростувати, - сказав Джон Теффт. – По-перше, повідомлялося, що Сполучені Штати погодилися або намагалися вести якісь переговори про скорочення нашого персоналу. На ділі ж нам було наказано це зробити. Це не було предметом якогось торгу. Це перше.

Друге: російська влада стверджували, що скорочення дипперсоналу дозволить досягти паритету. Ми сказали: «Добре, якщо це те, що ви маєте намір зробити, так тому і бути». Але коли ми вирішили встановити паритет і відкликати дозвіл на роботу консульства в Сан-Франциско, тут все раптом збудилися. Але паритет є паритет.

І третє. Було багато тверджень, що США намагалися тиснути на російських дипломатів, виламували двері тощо. Це просто неправда, що сталося насправді – в суботу, вже після встановленого терміну закриття консульства, американські представники в присутності російських дипломатів обійшли приміщення колишнього Генерального консульства в Сан-Франциско. Все відбувалося ще в той момент, коли будівля як і раніше вважалося дипломатичним представництвом. Завданням обходу було переконатися, що російські дипломати покинули приміщення, і забезпечити захист і збереження будівлі. Ніхто не виламував двері, ніхто не тиснув на персонал. все було зроблено ввічливо. І в повній відповідності з Віденською конвенцією. Так що всі ці історії – просто неправда ».

Теффт заявив, що російський дипломатичний персонал супроводжував американських чиновників під час перевірок об'єкта в Сан-Франциско, який, за його словами, «був здійснений для захисту об'єктів та підтвердження того, що російська сторона звільнила приміщення».

«Ніхто не розбив двері. Ніхто не чинить надмірного тиску на людей. Все було зроблено дуже, дуже ретельно», – сказав Джон Теффт в спільному інтерв’ю Радіо Свобода і «Голосу Америки».

Посол також висловив надію на те, що обидві сторони утримаються від подальшого скорочення дипломатичних місій. Він зазначив, що відкликання згоди на перебування консульства в Сан-Франциско пішов за вимогою російської сторони скоротити число американських дипломатів в країні – щоб «паритету» дотримувалися як щодо чисельності працівників, так і в кількості консульств.

Ситуацію з припиненням видачі неімміграційних віз в Москві і регіонах Росії Джон Теффт назвав вимушеним заходом, пояснивши, що в консульствах не вистачає персоналу. Він особливо наголосив, що дії Вашингтона не є покаранням для громадян Росії і заявив, що американська сторона зацікавлена в розвитку ділового співробітництва між двома країнами.

Минулого вівторка президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва може додатково скоротити штат американської дипломатичної місії на 155 осіб, але поки не буде цього робити.

Москва в серпні запропонувала США скоротити дипломатичний персонал у Росії до 455 до 1 вересня, президент Володимир Путін тоді ж заявив, що це означає скорочення 755 співробітників. До таких дій Росія вдалася у відповідь на нові санкції США через російську агресію в Україні.