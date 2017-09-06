Посол США в Росії підтвердив законність закриття російських дипоб’єктів у США

Посол Сполучених Штатів Америки в Росії Джон Теффт заявив, що всі кроки Вашингтона щодо закриття будівель консульства Росії в Сан-Франциско і торговельних представництв у Вашингтоні і Нью-Йорку були здійснені з дотриманням законодавства.

У спільному інтерв’ю Радіо Свобода і «Голосові Америки» він, зокрема, заперечив чутки, що американські представники силою вдерлися в будівлю консульства і обшукували її.

«Ніхто ніяких дверей не ламав. Ніхто не чинив неналежного тиску на людей. Усе було зроблено дуже, дуже дбайливо», – сказав посол.

Він додав, що посадовці США здійснили інспекцію будівлі в Сан-Франциско спільно з російським дипломатичним персоналом із метою перевірити безпеку приміщення і те, що російська влада звільнила його.

Посол наголосив, що перебрання будівлі консульства владою США відповідає Віденській конвенції про дипломатичні відносини – в порушенні якої Москва звинувачує Вашингтон.

За його словами, критика Москвою цього кроку Вашингтона лицемірна: коли Росія оголосила про скорочення персоналу диппредставництв США в цій країні, вона посилалася на дотримання рівної кількості цих працівників, яких США мали в Росії більше, ніж Росія у США; коли ж Вашингтон застосував цей самий принцип до кількості консульств, яких Росія мала у США чотири, а США в Росії три, і закрив одне з російських консульств, у Москві обурилися. «Рівність так рівність», – сказав посол.

Крім того, він заперечив твердження Міністерства закордонних справ Росії, що Москва раніше не наказала, а «запропонувала» США скоротити чисельність працівників своїх дипломатичних представництв у Росії. «Нам наказали зробити це. Це не було предметом ніяких переговорів», – запевнив Джон Теффт, який невдовзі завершує свою посольську каденцію в Росії.

У вівторок президент Росії Володимир Путін назвав дії США щодо російських дипломатичних об’єктів «хамськими» і «безпрецедентними» і заявив, що Москва залишає за собою право далі скоротити чисельність працівників диппредставництв США в Росії, хоча наразі ще не піде на такий крок.

Раніше американські посадовці вже казали, що Сполучені Штати не вжили ніяких неправомірних дипломатичних або юридичних заходів, коли наказали росіянам залишити російське консульство в Сан-Франциско, а також дві інші дипломатичні будівлі у Вашингтоні та Нью-Йорку, які використовувалися як торгові представництва, в термін до 2 вересня.

Москва в серпні вказала США скоротити дипломатичний персонал у Росії до 455 осіб до 1 вересня, президент Путін тоді ж заявив, що це означає скорочення 755 співробітників. До таких дій Росія вдалася у відповідь на нові санкції США через російську агресію в Україні.

Відносини між Москвою та Вашингтоном також затьмарені через втручання Росії у президентські вибори у США в 2016 році, яке вважають доведеним усі американські спецслужби і яке Москва заперечує.