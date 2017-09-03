Росія вимагає повернення «захоплених» дипломатичних будівель у США

Росія закликає Сполучені Штати повернути російські дипломатичні структури, стверджуючи, що американська влада «захопила» будівлі Генерального консульства Росії в Сан-Франциско і Торгового представництва у Вашингтоні, «які перебувають в російській власності і мають дипломатичний імунітет». Для російських представників також є закритим доступ до орендованих приміщень відділення торгпредства в Нью-Йорку. Про це мовиться у повідомленні МЗС Росії, яке дії США називає «відкрито ворожим актом».

«Закликаємо американську владу одуматися і негайно повернути російські дипломатичні об'єкти. Інакше США будуть нести всю відповідальність за постійну деградацію відносин між нашими країнами, від яких багато в чому залежить стан глобальної стабільності і міжнародної безпеки», – зазначено в повідомленні.

За даними МЗС Росії: «У захоплених будівлях тепер господарюють спецслужби США за підтримки озброєної поліції. Розцінюємо подію як відверто ворожий акт, грубе порушення Вашингтоном міжнародного права, включаючи Віденські конвенції про дипломатичні і консульські зносини, двосторонню Консульську конвенцію».

Адміністрація США ще не відповіла на цю заяву МЗС Росії.

2 вересня влада Сполучених Штатів Америки взяла під контроль три будівлі, де працювали російські дипломати. Раніше було отримано підтвердження, що російський персонал підкорився розпорядженню адміністрації Дональда Трампа звільнити ці будівлі до кінця дня 2 вересня.

Високопоставлений представник Державного департаменту США відкинув твердження МЗС Росії про нібито погрози з американської сторони «зламати вхідні двері» в одну з будівель.

Держдепартамент також не погодився з твердженням російської сторони, що ФБР «проводить обшуки» всередині приміщень. У Вашингтоні назвали такі твердження «неправдою» і заявили, що офіційні представники США разом із співробітниками посольства Росії провели огляд в трьох будівлях.

«Ці огляди проводилися для забезпечення безпеки і охорони будівель і для підтвердження, що російський уряд звільнив приміщення», – мовиться в електронному повідомлені офіційного представника Держдепартаменту США до ЗМІ.

Пізно ввечері 2 вересня російський торговий представник у Вашингтоні Олександр Стадник заявив російському агентству «ТАСС», що влада США взялапід контроль будівлю представництва. Тоді влада США не коментувала цю ситуацію.

Державний департамент США встановив 2 вересня як крайній термін для закриття російського консульства в Сан-Франциско, а також двох інших дипломатичних будівель у Вашингтоні та Нью-Йорку, які використовуються як торгові представництва. Міністерство закордонних справ Росії висловило протест проти планів влади США провести обшуки в комплексі російської торговельної місії у Вашингтоні.

Уряд США виконав оприлюднену 28 липня пропозицію Росії про скорочення до 1 вересня кількості американського дипломатичного персоналу в цій країні до 455 людей.