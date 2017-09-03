Держдепартамент США: російські дипломати звільнили три будівлі

2 вересня влада Сполучених Штатів Америки взяла під контроль три будівлі, де працювали російські дипломати. Раніше було отримано підтвердження, що російський персонал підкорився розпорядженню адміністрації Дональда Трампа звільнити ці будівлі до кінця дня 2 вересня.

Високопоставлений представник Державного департаменту США відкинув твердження МЗС Росії про нібито погрози з американської сторони «зламати вхідні двері» в одну з будівель.

Держдепартамент також не погодився з твердженням російської сторони, що ФБР «проводить обшуки» всередині приміщень. У Вашингтоні назвали такі твердження «неправдою» і заявили, що офіційні представники США разом із співробітниками посольства Росії провели огляд в трьох будівлях.

«Ці огляди проводилися для забезпечення безпеки і охорони будівель і для підтвердження, що російський уряд звільнив приміщення», – мовиться в електронному повідомлені офіційного представника Держдепартаменту США до ЗМІ.

Пізно ввечері 2 вересня російський торговий представник у Вашингтоні Олександр Стадник заявив російському агентстві «ТАСС», що влада США взяла під контроль будівлю представництва. Тоді влада США не коментувала цю ситуацію.

Державний департамент США встановив 2 вересня як крайній термін для закриття російського консульства в Сан-Франциско, а також двох інших дипломатичних будівель у Вашингтоні та Нью-Йорку, які використовуються як торгові представництва. Міністерство закордонних справ Росії висловило протест проти планів влади США провести обшуки в комплексі російської торговельної місії у Вашингтоні.

Уряд США виконав оприлюднену 28 липня пропозицію Росії про скорочення до 1 вересня кількості американського дипломатичного персоналу в цій країні до 455 людей.