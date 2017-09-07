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Идея введения миротворческой миссии ООН на Донбасс диктуется не так дипломатической необходимостью, как политической, ведь и президент России Владимир Путин, и президент Украины Петр Порошенко находятся в период предвыборного позиционирования. Путин вышел на торги с изначально проигрышной позицией и новость о мисси ООН из его уст – это попытка сохранить лицо. Но чем вариант миссии от Путина опасен для Украины? И чей вариант миротворческой миссии на Донбассе поддержит Совет безопасности ООН? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили эксперт Национального института стратегических исследований Максим Розумный и руководитель Центра оборонных реформ Александр Данилюк.

– Зачем вообще появилась такая идея, если еще 2 сентября российская сторона, в частности постпред России в ООН категорически отвергали любые варианты введения миротворческой миссии. Почему же сейчас она появилась?

Идея о том, что миссия ООН – это выход из ситуации, созрела уже давно. Все готовятся к тому, что миссии быть. А почему Путин сейчас заговорил о готовности? Я думаю, что принудили к мир

​Максим Розумный: Я думаю, несколько преувеличена неожиданность этого предложения. Консультации о том, каким путем идти, ведутся постоянно и довольно интенсивными были как раз в конце лета. Это и встреча Волкера (спецпредставителя Госдепартамента США по делам Украины – ред.) с Сурковым (советником президента России – ред.), и телефонные переговоры в рамках «нормандского формата», и другие свидетельства. Все это говорит о том, что идея о том, что миссия ООН – это выход из ситуации, созрела уже давно. Все готовятся к тому, что миссии быть. А почему Путин сейчас заговорил о готовности? Я думаю, что принудили к миру.

– Вы считаете – это позитив для Украины?

Максим Розумный: Ну, вот смотрите: есть Минские договоренности. Их логика такова: если Украина идет на уступки, то есть уступает свой суверенитет, то мы прекращаем войну. Логика мисси ООН, без предварительных условий, состоит в том, что мы прекращаем войну, а уступки потом. На самом деле – это то, чего добивалась Украина долгое время. Конечно, это тактический ход.

– Почему же Петр Порошенко категорически от него оказался?

Максим Розумный: Потому что дальше идут политические торги. Теперь мы решаем, что будет после того, как миссия зайдет и действительно будет прекращен огонь, и кто получит от этого свои дивиденды.

Эти заявления Владимира Путина и, при всем уважении, Петра Порошенко – это заявления даже не руководителей стран, а политиков, каждый из которых находится в период предвыборного позиционирования

​Александр Данилюк: Эти заявления Владимира Путина и, при всем уважении, Петра Порошенко – это заявления даже не руководителей стран, а политиков, каждый из которых находится в период предвыборного позиционирования. И нужно четко понимать, что то, что новость озвучил Владимир Путин – это попытка сохранить лицо. В ответ Петро Порошенко дал понять, что он не даст возможности Российской Федерации забрать его дипломатическую и политическую победу.

Но очевидно, что эта история не ограничивается только российско-украинскими отношениями. Можно с уверенностью сказать, что торги уже состоялись и решение принято. Особенно для тех слушателей, которые находятся на временно оккупированной территории, это очень четкий сигнал, что никакого «русского мира» там не будет, будет там украинский мир, и поэтому люди, которые имеют отношение к преступлениям, должны искать для себя уже сейчас какие-то отходные пути. А что касается лиц, которые стали свидетелями преступлений, то их жизни находятся с совершенно конкретной опасности, потому что их будут ликвидировать.

Если говорить о том, почему решение о сдачи Донбасса было принято, то понятно, что причины находятся далеко за пределами российско-украинских отношений. Скорее, они находятся в плоскости российско-германских отношений

Более того, если говорить о том, почему решение о сдачи Донбасса было принято, то понятно, что причины находятся далеко за пределами российско-украинских отношений. Скорее, они находятся в плоскости российско-германских отношений. Ведь понятно, что в связи с американскими санкциями для ряда отраслей германской экономики, в том числе химической промышленности, вопрос снятия санкций крайне ультимативный. Я говорю о том, что Германия давит и уже надавила на Россию. А роль пенетрации немецкой в российской экономике, в российских корпорациях ни украинскими, ни западными экспертами недооценивается. Но решения принято и реализовываться оно будет достаточно быстро, потому что германская экономика не может ждать пять лет, пока это урегулируется.

– Как алгоритм, эта идея остановит войну на Донбассе?

Миротворческие миссии во время боевых действий не вводятся. Следующий шаг, без которого все теряет смысл, – это конечно же разоружение

​Максим Розумный: Сейчас алгоритм разорван. Первая очередь вопросов – это прекращение огня и снятие санкций. Все остальное это потом, как-нибудь и непонятно как. Дело в том, что миротворческие миссии во время боевых действий не вводятся. Следующий шаг, без которого все теряет смысл, – это конечно же разоружение. И для разоружения миссию надо на всю территорию. На что пока Россия не согласна. Но это может быть следующим этапом, когда будет благовидный предлог. Думаю, быстрее всех созреют жители этих регионов. Именно они скажут: давайте что-то решать.

​ Александр Данилюк: Я хотел бы добавить касательно того, были ли такие прецеденты. Так вот, такие прецеденты были в Хорватии. Закончилось все тем, что территория, которая была такой себе хорватской «ДНР» и «ЛНР», была освобождена хорватскими войсками, несмотря на наличие там мисси ООН. И закончилось это тем, что Хорватия остановила свою территориальную целостность, мир на своей территории и процветание, а вот те люди с территории сербской окраины, которые поддерживали Милошевича, были вынуждены бежать. Этот сценарий у нас может повториться и, скорее всего, повторится.

– Вы намекаете на некий сговор Германии с Россией, но есть еще фактор США.

Александр Данилюк: Это договоренности между всеми объектами и субъектами процесса. Ведь если жители Донбасса могут ждать чего-то, то акционеры крупных германских корпораций ждать не могут, потому что у них нет этого времени.

​ – А есть ли какие-то рычаги давления на Петра Порошенко, чтобы он согласился в том виде, в котором предлагают?

– Ему на самом деле не надо ни на что соглашаться, потому что Путин вышел на торги с изначально проигрышной позицией. Ему некуда отступать, отступить он может лишь к позиции, которая была озвучена украинским президентом. А я хочу сказать, что Петр Порошенко – человек не очень рискованный, и если он такие радикальные вещи озвучивает, то соответственно это не он придумал и это согласованный план. И совершенно ясно, что до 2019 года, до выборов парламентских и президентских реинтеграции Донбасса не произойдет. Очевидно, что Петр Алексеевич на этом фоне планирует переизбраться и уже тогда, может, начнет собирать земли.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)