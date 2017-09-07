Перед сесією ГА ООН Росія хоче розколоти Захід пустопорожньою пропозицією щодо миротворців – Stratfor

Протягом трьох років Київ намагався добитись того, щоб миротворців ООН надіслали до зони конфлікту на сході України, але зараз ця пропозиція надходить з Москви, зазначає американське видання Stratfor. Цю пропозицію можна розглядати більш як намагання послабити тиск Заходу, зокрема Вашингтона, аніж справжнє бажання припинити конфлікт, особливо з огляду на те, що пропозиція Путіна є більш обмеженою, ніж все, що пропонував Київ, зазначає видання.

Росія не хоче надавати ООН доступ до Донбасу, або до кордонів сепаратистів з Росією, обмежуючи можливість моніторингу чи припинення надходжень зброї чи персоналу.

Однак багато західних країн серйозно поставляться до пропозицій Путіна. Німеччина – основний з посередників – висловила схвалення планам Путіна, пише Stratfor.

Німецький міністр закордонних справ Зіґмар Ґабріель заявив у Берліні у вівторок, що він «дуже радий» з приводу прояву готовності російського президента «вести переговори про вимоги, які Росія відкидала у миулому».

В той же час відносини Сполучених Штатів з Росією стають все більш напруженими, і США розглядають можливість надання летальної оборонної зброї Україні.

З наближенням президентських виборів в березні 2018 року, Путін, ймовірно, не піде на значні поступки, які можуть зашкодити його популярності серед своїх виборців. Обмежена сфера дії російської пропозиції з миротворців практично гарантує, що, найближчим часом, у конфлікті в Україні стратегічних змін не буде, розмірковує видання.

Понад усе пропозиція Путіна має намір розколоти об’єднану позицію Західних країн щодо Росії і дати Москві більше можливостей для маневрування в цих відносинах. Протягом сесії Генеральної асамблеї ООН, можна буде побачити наскільки успішними будуть ці зусилля, і наскільки зменшиться тиск Заходу на Росію, пише Stratfor.