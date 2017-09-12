Разом із Саакашвілі кордон незаконно перетнула і Тимошенко (огляд преси)

Газета «День» стверджує, що «тест Саакашвілі» провалили всі учасники подій, бо політикум досі існує в старій системі координат. А серед тих, хто програв, – насамперед держава Україна, яка підтверджує своє реноме постачальника скандалів. І до того ж, усі ці речі відбуваються в умовах війни. Тобто доки українська армія стримує російського агресора на сході, на заході країни начебто демократичні сили проривають державний кордон. Показова історія, яка знову свідчить про те, що весь нинішній активний політикум грає не за правилами, порушуючи закони України і нехтуючи повагою до самої держави, наголошує газета.

Газета «Україна молода» нагадує, що під кримінальну статтю, якою МВС нині погрожує Саакашвілі, потрапляє і Юлія Тимошенко – як одна з тих осіб, що перетнула державний кордон незаконно. Відтак, газетярі запідозрили, що недільні ексцеси були затіяні задля усунення з політичного поля саме Тимошенко – головного конкурента Петра Порошенка на наступних президентських виборах. Чергова судимість ЮВТ перекриє їй шлях до влади, а це і є те, чого останнім часом добивається президент Порошенко. Про це йдеться в статті «Кіно» на всю Європу».

Саакашвілі, як і будь-який інший популіст, хоче епатувати, скандалити. Президент Петро Порошенко підкинув йому цей «подарунок», – зазначає експерт «Газети по-українськи» політолог Михайло Басараб. Він вважає, що Саакашвілі прагне наростити свою політичну вагу в Україні. За правління Порошенка йому не вдасться реалізувати свої амбіції. Але допомагатиме опозиції на парламентських і президентських виборах. Створюватиме максимальний дискомфорт для Порошенка, щоб той не залишився на другий термін, зазначає газета.

«Чому курс на економіку без готівки – це «популізм» НБУ». У статті під таким заголовком газета «День» зауважує, що досвід багатьох світових лідерів у фінансово-банківській галузі свідчить про необхідність досить зваженого підходу до організацій «хрестових походів» проти готівки. Не треба робити з готівкових коштів «злого демона» та «винуватця» всіх проблем у далекій від досконалості економіці та фінансово-банківській системі України. Видання наголошує, що готівка є просто одним із засобів платежу, котрий має право на існування навіть у сучасних умовах переходу до цифрової економіки. А підозрілі касові обороти в невеликих банках мають підлягати професійному аналізу банківського нагляду НБУ та супроводжуватись, за потреби, своєчасними та адекватними регуляторними заходами, наголошує газета.

Газета «Україна молода» досліджує розмах рейдерства в країні і шляхи боротьби з ним. В основному українське рейдерство зумовлене кількома факторами: недосконалістю чинного законодавства, корумпованістю виконавчої та судової влади; нестабільністю політичної ситуації та перерозподілом власності між фінансово-промисловими групами; імпортом рейдерських технологій, команд та капіталів, щонайперше з Росії, які вже не можуть реалізувати там свого призначення. За оцінками експертів, сьогодні в Україні діє до 50 професіональних рейдерських груп. Використовуючи цілий комплекс засобів – психологічний тиск, шантаж, підробку документів, підкуп силових структур, – вони створюють умови для рейдерських атак, захоплення і перерозподілу власності за рамками закону. Про найпростіші методи протистояння рейдерам йдеться в публікації «Як законно боротися з рейдерством».