Як використати пропозицію Путіна про миротворців в інтересах України (світова преса)

Американський часопис The National Interest розмірковує над пропозицією президента Росії Володимира Путіна ввести миротворчу місію ООН на територію України та пропонує варіант, який міг би завершити війну в країні. Сайт німецької телерадіомовної корпорації Deutsche Welle пише про стрімке відродження української культури. Американське видання Newsweek пише про те, що ФБР допитали колишнього кореспондента російського видання Sputnik у Білому домі через заяви, що це новинне агентство поширює прокремлівську пропаганду.

Американський часопис The National Interest розмірковує над пропозицією президента Росії Володимира Путіна ввести миротворчу місію ООН на територію України. Автор статті Стівен Пайфер наголошує на необхідності детально вивчити ідею та пропонує можливий варіант її використання для того, щоб покласти край війні в Україні.

Багато експертів вже поставилися до пропозиції Путіна скептично, що є цілком зрозумілим, пише автор. По-перше, російський президент повідомив про те, що введення миротворців можливе після відведення важкого озброєння від лінії розмежування, про що йдеться і в Мінських угодах, які не виконуються вже більше ніж два роки, зауважує Пайфер.

По-друге, російська місія в ООН не надала деталей пропозиції, як і сам речник Путіна Дмитро Пєсков. Замість цього він запропонував Києву обговорити питання з представниками угруповань «ДНР» та «ЛНР», повідомляє автор. По-третє, пропозиція Путіна передбачала би розміщення миротворців уздовж лінії розмежування, мовиться у статті.

Та серйозність намірів кремлівського лідера наразі не є зрозумілою, мовиться у статті. Незважаючи на сумніви, американські та німецькі високопосадовці вже привітали ідею, зазначає автор.

Та Пайфер наголошує: «Тепер цю пропозицію потрібно переварити. Миротворчі сили ООН можуть зробити серйозний внесок у припинення конфлікту на Донбасі, якщо вони матимуть належний мандат».

Такий мандат міг би дозволити розміщення миротворців не тільки на лінії розмежування, але й на кордоні України з Росією, пише автор. Він також зазначає, що цей мандат «не мав би необґрунтовано короткого терміну дії і був би досить стійким, щоб сили могли б утвердити і зберегти владу в регіоні». Насправді розміщення миротворців вздовж кордону із Росією могло б зупинити постачання російського озброєння в Україну та забезпечити дотримання перемир’я, вважає автор.

Є сенс у тому, щоб піддавати сумніву наміри Путіна, та з іншого боку, російські дипломати поки що навіть не демонструють ініціативи щодо мандату, що ставить під питання серйозність намірів Путіна, вважає автор.

При цьому Пайфер зазначає, що Києву є мало що втрачати, а тому «українським дипломатам слід узгоджувати зі своїми американськими, британськими, французькими та шведськими колегами в Раді безпеки ООН питання про те, як краще перетворити пропозицію Путіна на мандат для створення миротворчих сил, які сприятимуть миру».



Сайт німецьке телерадіомовної корпорації Deutsche Welle пише про стрімке відродження української культури. Нещодавно заснований молодіжний оркестр України цього тижня виступає на німецькому фестивалі імені Бетховена, а диригент оркестру Оксана Линів пояснює виданню, чому культурний обмін та музика сьогодні як ніколи важливі в Україні.

Диригент українського оркестру розповідає, що з тих пір, як Україна у 2001 році приймала у себе перший Beethovenfest Campus Project, країна зазнала великих змін.

«Багато чого сталося як у світі, так і в моїй рідній країні. Відбулися дві революції, Росія анексувала Крим, війна на Донбасі забрала понад 10 тисяч життів, сталася трагедія в Одесі, в якій заживо згоріли люди. Але, попри все, українське суспільство дійсно тримається разом і виражає прихильність до Європи та до демократії. А нещодавно для українців, які подорожують в ЄС, були скасовані і візи. Чудовий жест! Тому сьогодні такі культурні проекти, подібні до цього, в Бонні, є все більш важливими», – зазначає Линів в інтерв’ю для Deutsche Welle.

Диригент також розповіла німецькій компанії і про те, що Україна тривалий час була під культурним впливом сусідніх імперій, які українську культуру намагалися знищити. А протягом останніх двох десятирічь відродилася вільна українська культура, пояснює Линів. На її думку, «культура та музика роблять нашу країну сильною. Та, на жаль, це не завжди оцінюють політики в країні».

Вона також повідомила про те, що міжнародний інтерес до українського оркестру є досить високим, і його вже запрошують в різні країни, зазначається в статті.



Американське видання Newsweek пише про те, що ФБР допитали колишнього кореспондента російського видання Sputnik у Білому домі через заяви, що це новинне агентство поширює прокремлівську пропаганду. Автор статті Джек Мур повідомляє, що колишній працівник видання Ендрю Файнберг, якого звільнили у травні, провів на допиті близько двох годин.

«Якщо ця організація діяла як пропагандистське крило Кремля, то це було б порушенням закону про реєстрацію іноземних агентів, відомого як FARA. Цей закон намагається забезпечити те, щоб іноземні організації, які відіграли роль у впливі на американську громадську думку, надавали детальну інформацію владі США про свою діяльність та фінансування», – мовиться у статті.

Коментуючи допит, Файнберг повідомив, що ФБР намагалися отримати інформацію про те, звідки журналіст отримував вказівки. Він стверджує, що його редактори часто вказували йому на те, чого саме хоче Москва, але сам Sputnik заперечує це, зазначаючи, що він є звичайним новинним виданням.

Раніше січневий звіт розвідки США вже звинувачував Sputnik у тому, що агентство слугує інтересам російської пропаганди, і що воно мало на меті вплинути на президентські вибори США у 2016 році, повідомляє автор.

Та США – не єдина країна, в якій Sputnik пов’язують із кремлівською пропагандою, зазначає Мур. Президент Франції Емманюель Макрон раніше також назвав Sputnik та RT «агентами впливу», які намагалися «очорнити» ім’я Макрона під час виборів.