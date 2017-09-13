Ядерний шантаж КНДР: чи є загроза для Криму?

Рада безпеки ООН запровадила нові санкції проти Північної Кореї – у відповідь на шосте і нині наймогутніше ядерне випробування, проведене Пхеньяном 3 вересня. Експерти припускають, що північнокорейський режим створив водневу бомбу. Ухвалена резолюція перекриває експорт текстилю з КНДР, забороняє ввезення до країни природного газу і встановлює ліміт на продаж нафти й нафтопродуктів. Крім того, документ закликає країни світу інспектувати судна, що прямують до Північної Кореї або прибувають із неї.

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Доцент кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Київського інституту міжнародних відносин Олексій Самойлов не вірить у перспективу нової корейської війни.

– Звичайно, треба вирішити цей конфлікт мирним шляхом. У Пхеньяна, безумовно, є зброя масового ураження та засоби для її доставки. Думаю, у Вашингтоні розуміють, що військовий тиск на Північну Корею недоречний, що треба сідати за стіл переговорів. Росія може бути посередником, але таких посилів із боку Кремля ще не було. Володимир Путін поки обмежився загальними фразами про необхідність переговорів.

Журналіст-міжнародник, член Асоціації китаєзнавців України Олексій Коваль вважає, що світові є чого побоюватися.

Ядерний шантаж у підсумку може виявитися блефом

– Ще два роки тому аналітики, які спостерігали військові паради в Пхеньяні, стали відзначати суттєві зміни параметрів північнокорейських ракет. Здебільшого це непрямі свідчення, тобто ядерний шантаж у підсумку може виявитися блефом. Проте Пхеньян і справді дуже часто проводить випробування своїх бомб останніми роками. Те, чим вони лякають, – це перероблені радянські технології півстолітньої давності. Можливо, не обійшлося без допомоги Росії у створенні ракетних двигунів. Так чи інакше, світ не зміг запобігти поширенню небезпечних технологій. У випадку війни першою під ударом опиниться Південна Корея: багатомільйонний Сеул перебуває в межах досяжності артилерії.

Військовий експерт, колишній заступник міністра оборони України Леонід Поляков ставить запитання, кому може бути вигідним нове північнокорейське загострення.

Північна Корея відволікає увагу наших союзників від вторгнення Росії на Донбас і анексії Криму

– Головне питання для експертів досі залишилося без відповіді: чи може Північна Корея не просто зібрати балістичну ракету і водневу бомбу, а ефективно доставити вантаж на інший континент? Чи достатньо компактний новий ядерний пристрій? Щодо цього є великі сумніви. Тим не менше, дуже прикро, що Північна Корея відволікає увагу наших союзників від вторгнення Росії на Донбас і анексії Криму. Не виключаю, що активізація Кім Чен Ина останнім часом – не що інше як підстьобування якоюсь третьою силою з метою відвести американців від європейських і близькосхідних справ. У цьому якраз і може бути зацікавлена Росія.

(Над текстовою версією матеріалу працював Владислав Ленцев)

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