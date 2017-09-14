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Воспитанники Краматорской школы искусств победили на международном фестивале в Минске. Их мультфильм об украинской художнице Марии Примаченко жюри конкурса назвало лучшим. Это уже не первая победа юных мультипликаторов.

Мультфильм «Сказочный мир Марии Примаченко» – второй из тех, что создали дети Краматорска. Он рассказывает о художнице и придуманных ею сказочных героях. В школе искусств №3 они создали образы, нарисовали героев и анимировали их. Трудились всем большим коллективом.

Должен каждый друг друга услышать

«Тут должен каждый друг друга услышать, поскольку есть и художники, и сценаристы. Сложно редактировать, это все соединить в мультфильм, чтобы все сложилось. То есть, должно быть очень гармонично все», – рассказывает автор сценария Анна Хлудова.

Перед зрителями предстает сама художница и придуманные ею животные и сюжеты. Детям даже удалось скопировать манеру написания картин Марии Примаченко. Хотя работать в мультипликации гораздо интереснее, чем в классических жанрах изобразительного искусства.

В мультике мы можем сами создавать различные образы

«В мультике мы можем сами создавать различные образы, сами их лепить, формировать, и поэтому это будет лично ваш образ», – говорит художница Ирина Салатун.

Чтобы создать двухминутный анимированный ролик, дети трудились почти год. А для того, чтобы герои мультика ожили на экране, сделали и смонтировали более трех тысяч фотоснимков. В детской мультипликации те же технологические процессы, что и в профессиональной.

«Сначала сценарий, потом персонажи, потом фоны, потом начинается съемка, когда все готово. И потом уже монтаж. Монтаж, запись звука, титры», – рассказывает руководитель проекта Оксана Черевань.

Сейчас дети работают над мультфильмом о казаках. Известные образы обещают представить в неожиданном свете. Кроме того, после международного успеха «Сказочного мира Марии Примаченко» на Минском фестивале анимационного искусства, в школе искусств задумались над развитием компьютерной мультипликации.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)