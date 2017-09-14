В Одесі активісти мітингували біля управління поліції і перекривали вулицю

В Одесі активісти вже вкотре за останній час активно висловили обурення щодо роботи правоохоронних органів. Приводом зібратися 14 вересня на акцію біля будівлі регіонального поліцейського управління став нещодавній напад на активістку Аліну Радченко.

Жінка, більш відома в Одесі як Аліна Подолянка, в 2016 році була активною учасницею так званого «антитруханівського майдану», спрямованого проти діяльності мера Одеси Геннадія Труханова.

11 вересня в центрі міста на неї було скоєно напад – невідомий вдарив жінку по голові та втік.

Висловили недовіру правоохоронцям

Організатори заявили акцію біля будівлі ГУНП в Одеській області як «мирне зібрання без політичного характеру» проти «пасивності правоохоронної системи» в розслідуванні нападів на суспільно активних громадян.

«Висловлюємо недовіру органам поліції та прокуратури. Будемо застосовувати всі наявні засоби самозахисту від нападників», – заявив на мітингу активіст Михайло Кузаконь.

«Дуже багато питань до пана Жученка (прокурор Одеської області – ред.). І з ним теж варто поспілкуватися, тому що прокуратура – наглядовий орган, який в тому числі наглядає за кримінальними справами, такими, як моя» – зауважила постраждала Аліна Радченко.

Напади на активістів в Одесі трапляються не вперше. Скажімо, в ніч проти 2 вересня невідомі стріляли з травматичної зброї в лідера місцевого об’єднання «Сокіл» (молодіжне крило ВО «Свободи») Георгія Бариленка. Наприкінці червня цього року побили учасницю акцій проти знищення зелених зон і забудови узбережжя, активістку експертної комісії «Група 2 травня» Світлану Підпалу. Не сподіваючись, що поліція затримає нападника, кількасот містян прийшли тоді до обласної державної адміністрації. Від голови Одеської ОДА Максима Степанова вони вимагали сприяння розслідуванню.

Зупинили рух транспорту й сходили до прокурора

Кілька учасників акції спробували потрапити до будівлі регіонального управління поліції, але вхід, не пояснюючи причин, їм заборонили. Очільник регіональної поліції Дмитро Головін поспілкуватися так і не вийшов. Тоді активісти на 10-15 хвилин перекрили транспортний рух на перехресті вулиць Пушкінської та Єврейської, скандуючи «Ганьба Головіну» і «Банду геть».

Радник ГУНП України в Одеській області Руслан Форостяк написав на своїй сторінці у Facebook, що за фактом перекриття дороги «скоріш за все (залежить від часу блокування) буде відкрито провадження, а осіб, хто це організував, буде притягнуто до відповідальності».

Після цього протестувальники пішли до обласної прокуратури. Очільника відомства, прокурора Одеського регіону Олега Жученка на місці не було. Провівши певний час у приймальні учасники акції розійшлися.