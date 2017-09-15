Треба відходити від практики бюджету проїдання – експерт

Проект бюджету 2018 року, який Кабінет міністрів має намір схвалити і подати до парламенту 15 вересня, окремі економісти оцінюють як достатньо збалансований, хоча й не позбавлений певних недоліків. Натомість голова Комітету економістів України Андрій Новак впевнений, що проект бюджетних витрат на передвиборчий рік будуть саме актом передвиборчого популізму.

Колишній заступник голови НБУ Олександр Савченко скептично оцінює намір перейти на середньострокове планування бюджету, тобто розрахунок державних коштів на період до 2020 року, анонсований Кабміном в червні цього року. На його переконання, уряд наразі нездатен точно оцінювати темпи економічного зростання, коливання курсу та інфляцію.

На цей рік була закладена інфляція 8%. Мій прогноз був 12-13%. На жаль, вийде так, що я був правий

«На цей рік (2017 – ред.) була закладена інфляція 8%. Мій прогноз був 12-13% інфляції. На жаль, вийде так, що я був правий, а Міністерство економіки і фінансів дуже грубо помилялось. А ви уявіть собі, що такі прогнози будуть закладатись на 2-3 роки. Там помилки будуть вже не на проценти, а в рази», – побоюється економіст.

Ще однією помилкою при плануванні бюджету Савченко вважає прогнозування курсу гривні. У проект бюджету на 2018 рік закладено цифру 29,3 гривні за долар США. Експерт звертає увагу на те, що економічна ситуація формується за рахунок не лише фактів, а й очікувань.

«Якщо в людей і бізнесу є очікування такого курсу, повірте, буде тенденція до девальвації», – впевнений він.

Тим не менш, урядовий проект бюджету колишній працівник Нацбанку вважає достатньо збалансованим і не бачить істотних приводів для його критики. Він схвально відгукується про акцент на ремонт доріг, анонсований прем’єр-міністром, але нарікає на брак ефективної боротьби з корупцією.

Прем’єр декілька разів заявив, що буде саджати людей, які розкрадають кошти, що виділяються на будівництво доріг. Чекаю моменту, коли це станеться

«Прем’єр декілька разів заявив, що буде ідентифікувати і по суті саджати людей, які розкрадають кошти, що виділяються на будівництво доріг. Чекаю моменту, коли це станеться», – каже він.

Загалом Савченко позитивно оцінює намір держави вкладати кошти в освіту та охорону здоров’я, але не впевнений щодо ефективності його виконання:

«В економічній теорії вважається, що збільшення витрат на освіту, медицину і взагалі інвестиційних коштів – це краще. Але державний сектор – це дуже поганий бізнесмен», – пояснює він.

Політичний експерт Валерій Клочок називає виправданим намір виділити 163 мільярди гривень на оборону в контексті військової агресії Росії. Загалом же він не вбачає в бюджетному плані на 2018 році нічого кардинально нового, порівнюючи його з цьогорічними державними видатками.

«На освіту витрачається майже 170 мільярдів гривень у цьому році. Це навіть більше, ніж на оборону. На медицину – трохи менше 100 мільярдів. На пенсії ми витрачаємо близько 300 мільярдів у 2017 році», – перелічує він. Додаючи суму субсидій на комунальні послуги, Клочок отримує в сумі 600 мільярдів гривень витрат на сфери, які покриваються з бюджету.

Поки ми будемо кошти вкладати в соціальну сферу, економіка України розвиватись не буде

На його думку, ці кошти «проїдаються» – натомість експерт закликає вкладати кошти в реальну економіку: «Поки ми будемо заробляти кошти і вкладати їх в соціальну сферу, економіка України розвиватись не буде».

Виходом із ситуації експерт називає залучення іноземних інвестицій, але наголошує, що транші Міжнародного валютного фонду – це не рішення проблеми, адже Україна вже запозичила в МВФ 30 мільярдів доларів.

«Поки ми не створимо нормальні умови для входження інвестиційних коштів в Україну, коли інвестору буде цікаво сюди заходити, в нас нормального руху не буде. Ми повинні відходити від практики бюджету проїдання», – впевнений він.

Вперше за кілька років дохід держаного бюджету перевиконується, сказав у коментарі для Ранкової Свободи представник бюджетного комітету, депутат з фракції «Народний фронт» Олег Медуниця.

Зростання економіки і розширення бази оподаткування дозволило нам в цьому році отримати профіцит державного бюджету

«Зростання економіки і розширення бази оподаткування дозволило нам в цьому році вперше за кілька років, отримати профіцит державного бюджету, який перерозподілили ось недавно на Верховній Раді і продовжується тенденція до збільшення доходів державного бюджету», – стверджує депутат. Він не бачить проблеми в тому, що заощадити цього року не вдасться, головне – щоб державі не довелося збільшувати дотації до Пенсійного фонду.

А голова Комітету економістів України Андрій Новак вважає, що бюджет 2018 року – ніщо інше, як передвиборна агітація. На думку Новака, популістичні аргументи політиків призведуть до того, що бюджет доведеться неодноразово переглядати.

За його словами, передбачений в бюджеті курс гривні 29,3 на 12% нижче чинного ринкового курсу. А це означає, що обіцяні підвищення здійснюватимуться за рахунок інфляційного ефекту після девальвації гривні, прогнозує він.

Ми можемо зробити зарплату і 10000 гривень. Але це не означає, що купівельна спроможність буде зростати

«Номінально ми можемо зробити мінімальну зарплату і 3700, і 4000, і 7000 і навіть 10000 гривень. Але це не означає, що купівельна спроможність українських громадян буде зростати. Подібне ми вже проходили на початку 1990-х, коли всі українці вже були мільйонерами, але купівельна спроможність в той час тільки падала», – нагадує він.

Валерій Клочок також схильний вважати, що анонсований міністром фінансів Олександром Данилюком рекордний бюджет в понад трильйон гривень пояснюватиметься в першу чергу інфляцією. Наприкінці минулої парламентської сесії, нагадує він, прогнозований бюджет вже був збільшений до 800 мільярдів з цієї ж причини.

«Якщо на сьогодні ми вже можемо констатувати інфляцію більше 10%, говорити про 12%, 15%, 16%, до цих 800 мільярдів додайте 10% і матимете вже 900. Прогнозований бюджет на наступний рік в 1 трильйон гривень буде, швидше, базуватись саме на інфляції», – впевнений він.

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