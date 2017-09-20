Озброєння України виведе конфлікт з глухого кута (світова преса)

Аналітичний центр Atlantic Council пояснює, як надання Україні летальної зброї могло б покласти край глухому куту на Донбасі. Американське видання The Washington Post розмірковує над тим, чи зможуть миротворці ООН допомогти Україні зупинити конфлікт на сході. Американський діловий журнал Forbes пояснює, чому вступ України до НАТО не є можливим у найближчі роки.

Аналітичний центр Atlantic Council розмірковує над тим, як надання Україні летальної зброї могло б покласти край глухому кутові на Донбасі. Автори статті Адам Рейхардт та Максим Хилько зазначають: «Озброєння дозволило б Сполученим Штатам безпосередньо підтримати незалежну Україну і сприяти загальній європейській безпеці. Однак цілком зрозуміло, що такий крок необхідно робити з розумом і конкретною метою поліпшити ситуацію».

Цілком зрозумілим є те, що західні країни не хочуть провокувати Росію, особливо в час, коли існує проблема з Північною Кореєю, йдеться у статті. «І ось саме тут найважливіший момент у наданні оборонної летальної зброї Україні: вона буде діяти як стримувальний фактор проти посягання Росії на українські території, а не як провокація», – зазначають автори.

У відповідь на спалах критики щодо озброєння України, Рейхардт та Хилько зауважують, що в Україні не «громадянська війна», це конфлікт, у якому задіяний зовнішній агресор. Росія постійно постачає військову підтримку в зону конфлікту, що призводить до порушення перемир’я, внаслідок чого гинуть українські військові та мирне населення, мовиться у виданні.

Автори переконані, що надання Україні зброї не спричинить гонку озброєння з Москвою, адже остання й без того постачає «бойовикам на Донбас свою найсучаснішу зброю». Озброєння не тільки дасть Україні шанс захистити себе, але й «змусить Москву подумати двічі, перш ніж іти на подальше загострення конфлікту», зазначається в статті.

«Зовсім не є випадковим те, що незабаром після активізації розмов про озброєння України, президент Росії Володимир Путін оголосив про свою готовність погодитися на миротворчу місію ООН на Донбасі – ідею, яку Москва відкидала роками», – наголошують автори.

Та не менш важливим є те, щоб адміністрація президента США Дональда Трампа додала п’ять умов для надання Україні зброї, зазначається у статті. По-перше, автори вважають необхідним провести відповідні навчання для того, щоб зброю використовували правильно. По-друге, фінансовий аспект озброєння повинен включати такі механізми, як безкоштовну технічну допомогу, розстрочку й позики. По-третє, надання зброї повинно бути пов’язане з прогресом запровадження українських реформ, зауважують автори. По-четверте, США та ЄС повинні й надалі підтримувати реформи і громадянське суспільство в Україні. По-п’яте, суворіші санкції з боку Заходу повинні показати Кремлю, що загарбання українських територій дорого йому коштуватиме, йдеться в статті.

Американське видання The Washington Post розмірковує над тим, чи зможуть миротворці ООН допомогти Україні зупинити конфлікт на сході.

Автор статті Іан Батесон у розділі «Точка зору» зазначає: «Миротворча місія має потенціал відтягнути дві сторони одна від одної і додати м’язів до моніторингової місії Організації з безпеки й співробітництва в Європі. Хоча миротворці і не зупинять конфлікт, вони зможуть зупинити вогонь і суттєво покращити життя сотень тисяч людей, що живуть уздовж лінії фронту».

Автор розповідає історії людей, які сильно потерпають від конфлікту на сході країни. Багато людей просто зникли безвісти, зазначає Батесон. Мати одного із загиблих навіть не може встановити пам’ятник на могилі сина через постійні обстріли, які руйнують надгробки на кладовищі, йдеться у статті. «Треба зачекати, поки ситуація зміниться», – цитує автор слова жінки.

Батесон переконаний: присутність миротворців ООН на території України значною мірою залежить від переговорів між Україною та Росією. Поки що Путін пропонував досить вузький мандат для місії ООН, який обмежив би територію для дій миротворців лише уздовж лінії розмежування, де вони супроводжували б моніторингову місію ОБСЄ. Та Україна виступає за розміщення миротворців саме на кордоні України з Росією, яка постачає на українські території солдатів та зброю, пояснює автор. Довіри між сторонами наразі майже не існує, пише Батесон.

Та у випадку, якщо б введення миротворців ООН все ж таки узгодили, жителі Мар’їнки стали б першими, кому це пішло б на користь, зауважує автор.

Американський діловий журнал Forbes пояснює, чому вступ України до НАТО не є можливим у найближчі роки. Автор статті Кеннет Рапоза пише про результати зустрічі «Ялтинської європейської стратегії», яка пройшла у Києві, та зазначає, що Україна багато років була в орбіті Росії, а зараз перебуває в орбіті ЄС, що означає – в орбіті США.

Автор зазначає, що, на думку президента України Петра Порошенка, найкращим способом припинити агресію Кремля є вступ його країни до НАТО. «Успіхів у цьому!», – пише Рапоза, звертаючи увагу на те, що Україна не зможе приєднатися до альянсу, поки на сході триває «громадянська війна». Ба більше, «має бути угода про те, що Крим більше «не є частиною України», пише він. «Країни не стають державами-членами НАТО, якщо у них є суперечки щодо кордонів. Росія не поверне Крим найближчим часом. Принаймні поки нею керує Путін», – переконаний автор.

«Більшість опитаних європейців вважають, що вступ України до НАТО є гарною ідеєю. Але ще більше опитаних вірять, що членство в НАТО не врятує їх від Росії», – мовиться у статті. Рапоза вважає, що насправді Україна повинна хвилюватися більш важливими питаннями, ніж НАТО.

Автор наводить приклади проблеми з корупцією в Україні, зазначаючи, що навіть прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на конференції визнав, що держава «не виграє боротьби із корупцією».

«Як і у всіх пострадянських системах, на це потрібні сили пари поколінь, щоби впоратися з повним занепадом тієї політичної та економічної екосистеми, яка пишалася панібратством та клептократією», – мовиться у виданні.