Чому буксують заочні суди проти Плотницького і Захарченка?

Чому справи проти найодіозніших проросійських бойовиків не доходять до логічного завершення? В черговий раз не відбувся заочний суд над одним з ватажків угруповання «ЛНР» Плотницьким. Кримінальну справу на бойовика завели, зокрема, за збитий над Луганським аеропортом в червні 2014-го ІЛ-76, коли загинули 49 осіб. Відразу троє суддів взяли самовідвід. Так що ж заважає українській Феміді засудити ватажків угруповань «ЛНР» та «ДНР» – Ігоря Плотницького і Олександра Захарченка? З’ясовували журналісти проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

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– Чи є в аеропорту люди, тому що там зараз літаки заходять на посадку?

– Зараз будуть збивати тих, хто злітає, і тих, хто сідає.

Червень 2014 року. Бойовики угруповання «ЛНР» Ципкалов і Плотницкий ведуть переговори про літаки з українськими десантниками. Ті летять обороняти Луганський аеропорт. Аудіозапис оприлюднила СБУ.

«Ну, всі – Дмитренко взагалі хлопчисько. Артем Скалозуб – метр дев’яносто з чимось мав зросту. Всі хлопці як на підбір були», – каже батько загиблого десантника Павла Ніконова Сергій Ніконов.

Чоловік може розповісти історію кожного загиблого в збитому ІЛ-76 бійця 25-ї дніпропетровської бригади.

За три роки судів над прямими і непрямими винними у катастрофі родичі вбитих десантників практично зріднилися. Майже всі загиблі – добровольці.

«У той день він увечері зателефонував, сказав, що ніби на Луганськ їх перекидають. Це була наша остання розмова з ним», – згадує Сергій Ніконов.

Колегія суддів приходить до висновку про неможливість брати участь у розгляді цієї справи та прийнятті рішення про самовідвід

Генпрокуратура порушила проти ватажка бойовиків угруповання «ЛНР» Плотницького кримінальну справу – за той самий збитий ІЛ-76. Але суд не відбувся вдруге поспіль: «Колегія суддів приходить до висновку про неможливість брати участь у розгляді цієї справи та прийнятті рішення про самовідвід», – так заяву зробили судді.

Військових судити можна. А коли дійшла справа до сепаратистів, вони чомусь взяли самовідвід

Представники родичів загиблих десантників рішенням суддів Бабушкінського районного суду в Дніпрі обурені.

«Військових судити можна. Навіть генерала Назарова можна судити, так? А коли дійшла справа до сепаратистів, вони чомусь взяли самовідвід», – обурюється адвокат потерпілих Віталій Погосян.

Але судді виправдовують своє рішення технічними проблемами.

Якби вони цього не зробили, то яким би не було ухвалене ними рішення, воно підлягає скасуванню

«При призначенні справи системою документообігу було допущено цілий ряд помилок. В цьому випадку судді зобов’язані зробити самовідвід. Чому? Тому що якби вони цього не зробили, то яким би не було ухвалене ними рішення, воно підлягає скасуванню», – пояснив спікер-суддя Бабушкінського районного суду міста Дніпра Юрій Селіщенко.

Та батьки загиблих десантників рішення суддів по-людськи не розуміють.

Це до такої міри прикро – покласти таких бійців

«Це до такої міри прикро – покласти таких бійців, які були в 2014 році хоч якось навчені. І просто відпустити під ракети. І взагалі, Плотницького не судити!», – обурюється батько загиблого десантника.

Чому ж українська Феміда не може засудити бойовиків навіть заочно?

Юрист із Луганська Ігор Чудовський сам постраждав від рук угруповання «ЛНР» – за проукраїнську позицію його викрали бойовики і фактично розстріляли в упор. Але адвокат вижив. І зараз стверджує: заочно судити проросійських бойовиків – юридично неправильно.

«Заочне засудження – норма нова, вона була введена зміною в Кримінальний процесуальний кодекс в березні 2017 року. Практики ніякої, вона буде напрацьовуватиметься. І ставлення Європейського суду з прав людини неоднозначне до такої практики», – пояснює Чудовський.

Не можна заочно судити особу, яка перебуває на території України

Юрист стверджує: така норма суперечить Конвенції з прав людини. І судді просто бояться брати участь в таких кримінальних справах.

«Не можна заочно судити особу, яка перебуває на території України», – зауважує адвокат.

Тим часом Генпрокуратура України проводить слідство щодо цілої низки одіозних бойовиків – в українські суди передадуть справи проти Захарченка, Гіркіна, Пушиліна та інших.

Після оголошення вироку представників угруповань «ЛНР» та «ДНР» оголосять в розшук. Шансів, що гучні заочні, але з юридичної точки зору неоднозначні, справи доведуть до кінця, небагато.

Ми будемо постійно битися за цих хлопців

І все ж родичі загиблих десантників збираються боротися за справедливість.

«Нехай вони не думають – ні судді, ні президент – ніхто, що це просто так зійде самопливом. Поки ми живі, цього ми зробити не дамо. Ми будемо постійно битися за цих хлопців», – наголосив Сергій Ніконов.

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