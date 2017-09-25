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25 Вересень 2017, Київ 18:35
Суспільство

Перша медаль українців на «Іграх нескорених» у Торонто

Арсен Аваков і Сергій Торчинський на «Іграх нескорених» у Канаді

Поліцейський із Луцька Сергій Торчинський здобув для української команди першу нагороду на «Іграх нескорених», які стартували 24 вересня в канадському Торонто.

29-річний офіцер став третім у секторі для штовхання ядра.


«У серпні 2014 року Сергій брав участь в одних з найзапекліших боїв початку АТО – обороні Савур-Могили. Тоді ж зазнав осколкового поранення в шию. Після реабілітації працює інспектором у патрульній поліції Луцька. До «Ігор нескорених» почав тренуватись, тільки-но дізнався про початок відбору. Зі спортивних дисциплін обрав штовхання ядра та пауерліфтинг», – повідомив у Facebook міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Аваков також похвалився досягненнями Сергія у Twitter.


«Ігри нескорених» (Invictus Games) – міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі, засновані британським принцом Гаррі у 2014 році.

У змаганнях беруть участь військовослужбовці й ветерани бойових дій з інвалідністю, набутою під час виконання службових обов’язків.

Змагання триватимуть до 30 вересня.

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