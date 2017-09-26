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Днепр – Апелляционный суд Днепропетровской области начал рассматривать апелляцию высокопоставленного военного чиновника генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-майора Виктора Назарова в деле о сбитом сепаратистами в Луганском аэропорту военного самолета Ил-76 с украинскими военными на борту. Эта трагедия случилась в июне 2014 года, погибло 49 бойцов. Суд первой инстанции, который длился больше года, признал генерала виновным в служебной халатности и присудил 7 лет лишения свободы. Генерал и его защита с этим решением не согласны и требуют отмены. Апелляцию подало и Минобороны, которое, по решению суда первой инстанции, должно выплатить компенсации морального ущерба родственникам погибшим.

Первое заседание апелляционного суда Днепропетровской области происходило в атмосфере напряжения и нервозности. Началу заседания предшествовало несколько инцидентов. Бурю возмущения родных погибших в Ил-76 военнослужащих вызвало появление в суде людей в военной форме. Те говорили, что являются представителями Минобороны и пришли поддержать сослуживца Виктора Назарова в свой выходной день, но от более детальных комментариев воздерживались.

​Недовольство родных выросло, когда для заседания был выделен маленький зал, в нем поместилась лишь треть участников процесса. Когда зал сменили на больший, эмоции все же не утихли: оказалось, что люди в военной форме и жена подсудимого генерала заняли первые скамейки, а некоторым из родственников не хватило места.

Матери и жены, державшие в руках портреты погибших, настаивали на том, чтобы супруга Виктора Назарова покинула заседание.

– Выгоните ее отсюда!

– Да, конечно!

– Какой же он генерал, прячется за юбкой!

– Что это такое, родители, пострадавшие стоят, а они сидят!

– Я вас поблагодарила за все хорошее!

После вмешательства судьи, которая попросила супругу подсудимого генерала освободить место для участников процесса, заседание с опозданием в полчаса началось. Первое ходатайство стороны защиты – и снова возмущение потерпевших.

Адвокат Виктора Назарова Михаил Турик просит суд об отводе одного из военных прокуроров, который, по мнению защиты, в нарушение норм европейского права выступал в этом уголовном производстве сразу в трех ролях – как следователь, процессуальный руководитель и обвинитель. Однако суд отметил, что сторона защиты не указала ни одной статьи украинского законодательства, которая при этом была нарушена, и ответил отказом.

​«Суд во многих своих выводах допустил откровенную манипуляцию» – генерал

Апелляционная жалоба генерал-майора Виктора Назарова, к рассмотрению которой, наконец, перешли, занимает несколько десятков листов. В ней, в частности, говорится о том, что решение суда первой инстанции является «незаконным, необоснованным и немотивированным». Высокопоставленный чиновник настаивает: должность руководителя Штаба АТО, которую он занимал на момент трагедии с самолетом, не прописана ни в одном документе. Он так же говорит, что не владел информацией о том, что боевики готовятся сбивать украинские самолеты под Луганском.

«Кто виноват? Это определять – не моя функция. В уголовном производстве достаточно фактов, которые свидетельствуют о моей невиновности. Но суд первой инстанции их проигнорировал. Суд во многих своих выводах допустил откровенную манипуляцию фактами, а то и, извините, вранье. У меня не было разведданных. А тому, что мне якобы что-то кто-то сообщал, нет подтверждения», – сказал Виктор Назаров.

«Или мы смиряемся, что наших ребят убивают, или мы защищаем решение суда»

В тоже время родственники погибших военных уверенны, что за трагедию с Ил-76 должен отвечать именно генерал-майор Назаров, который, по их убеждению, дал приказ о вылете самолетов. По словам родных, они собрались сегодня, чтобы «защитить законный приговор» и не дать суду изменить решение суда первой инстанции.

«Решение суда было законным. Судья, изучив дело, признала Назарова виновным. И после этого начинается широкая кампания по оправданию Назарова... Что будет вложено в уши общества, зависит от нас. Или мы смиряемся, что наших ребят убивают, или мы защищаем решение суда», – отметила сестра погибшего бойца Иляна Вискалина.

Рассматривать апелляционную жалобу генерал-майора Виктора Назарова будут еще как минимум на одном заседании. Апелляцию в суд подало также Минобороны, которое, по решению суда первой инстанции, должно выплатить денежные компенсации родственникам погибших на общую сумму 19,5 миллионов гривен.

17 декабря 2015-го в Павлоградском районном суде Днепропетровской области начался судебный процесс по делу о гибели 49 украинских военнослужащих в самолете Ил-76, сбитом 14 июня 2014-го вооруженными боевиками в аэропорту Луганска. На скамье подсудимых был один человек – генерал-майор Виктор Назаров, который в момент трагедии был начальником Штаба антитеррористической операции. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 425 Уголовного кодекса Украины (небрежном отношении к службе, совершенном в боевой обстановке, повлекшее тяжкие последствия). Суд приговорил его к 7 годам заключения, однако генерал подал апелляцию.

14 июня 2014 года на территории Луганской области с переносного зенитно-ракетного комплекса было поражено самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителівокупованої частини Донбасу)