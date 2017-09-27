Гуманитарная и информационная политика Киева. Работа правоохранительных органов и спецслужб. А также экономическая ситуация в целом. Как от перечисленных факторов зависит возможность реванша сепаратистов на освобожденной территории Донбасса? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили советник министра информационной политики Украины по вопросам информационной реинтеграции Донбасса Дмитрий Ткаченко, председательница ОО «Бахмутский центр гуманной педагогики» Виктория Бак и председатель ОО «Таврическая гуманитарная платформа» Андрей Иванец.

– Дмитрий, что делает и должно делать украинское государство, чтобы избежать реванша сепаратистов?

Дмитрий Ткаченко: Политическое и экономическое поля Донбасса всегда были монополизированы одной политической силой. Раньше это была Партия регионов, сейчас «Оппоблок». Сначала они должны быть демонополизированы.

А уже потом мы должны говорить, например, об отсутствии реальных расследований по делам сепаратизма весной 2014 года, когда мэры и большое количество людей поддержало эту операцию российских спецслужб под видом «русской весны».

​– Виктория, расскажите об организации «Бахмутский центр гуманной педагогики».

Виктория Бак: Это организация, которая работает на внедрение идей гуманизма в педагогический процесс. То есть, вся классическая педагогика пронизана гуманизмом. Но до настоящего момента наша педагогика только декларировала его, а в действительности она оставалась авторитарной. Проект «Нова українська школа», основанный на детоцентризме и который в данный момент перешел на уровень закона – это введение полной гуманизации в наше образование.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F344118622&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&visual=true">SoundCloud</a>

– Если такое образование действительно будет введено на территории Донбасса в частности, то получившие его люди, предположим, при приходе «зеленых человечков» не допустят похожей ситуации, как было в 2014 году?

Виктория Бак: Наша молодежь, как и вся в мире, имеет некие тенденции к неподчинению абсолютной власти. Они обладают внутренней свободой и способностью пользоваться этой свободой.

​– Андрей, сегодня вы проводили круглый стол, о чем он был?

Cлой гражданских активистов Донбасса себя проявил: были волонтерами, активно закрывали бреши в украинском государственном механизме

​Андрей Иванец: Мы – общественная организация «Таврическая гуманитарная платформа», Министерство информационной политики и организации, которые работают на Донбассе, проводили круглый стол «Освобожденный Донбасс: угроза реванша сепаратистов». Под сепаратистами мы имеем в виду тех коллаборантов, из числа украинских граждан, которые сотрудничают с государством-агрессором – Россией, напавшей в 2014 году и ведущей войну против Украины.

Мой коллега уже говорил, что предыдущий режим, павший в 2014 году, отдал на откуп местным элитам Донбасс. Они не только контролировали экономику, они определяли идеологический климат в этом регионе.

Даже после того, как многие из мэров нарушали государственный строй Украины и территориальную целостность, эти команды остались на местах. В первые годы они притихли, когда слой гражданских активистов Донбасса себя проявил: были волонтерами, активно закрывали бреши в украинском государственном механизме. И та старая элита, которая пошла на коллаборацию с государством-агрессором, вынуждена была терпеть их активность и даже помогать, для того, чтобы показывать соответствие требованиям Конституции, требованиям государства.

– Эта элита сейчас реваншируется?

Тенденция может быть долгосрочной, может быть повторение политики 2014 года. Необходимо предупредить этот процесс

​Андрей Иванец: Сегодня мы видим негативную тенденцию. Гражданские активисты Донбасса дистанцируются от украинских активистов. Более того, их часто дискредитируют, раскалывают. Соответственно, если освобождается это поле одними, туда заходят другие люди с другими, далекими от общеевропейских и украинских, ценностями. Такая тенденция может быть долгосрочной, может быть повторение политики 2014 года. Поэтому необходимо предупредить этот процесс, необходимо предпринять целый ряд действий.

– Какие действия Киеву нужно предпринять?

Старые кадры необходимо обновлять.

​Андрей Иванец: На круглом столе мы говорили, например, о кадрах. Старые кадры необходимо обновлять. Брать активистов, которые есть на Донбассе, обучать их для того, чтобы они могли реализовывать свою гражданскую позицию, но уже на новом качественном уровне в органах власти.

Необходимо контролировать ситуацию с общественными советами при органах власти и органах самоуправления. После восстановления контроля над временно оккупированными территориями Донбасса, в общественные советы вошли многие активные гражданские структуры, которые действительно защищают права человека, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Также нужно прекратить вещание телевидения и радио с оккупированных территорий, которое ведет массовую враждебную антиукраинскую пропаганду

Также нужно прекратить вещание телевидения и радио с оккупированных территорий, которое ведет массовую враждебную антиукраинскую пропаганду.

– Андрей, вы говорите, что провели круглый стол. А как и кому донести, результаты и выводы, чтобы начали принимать меры?

Андрей Иванец: Все обнаруженные проблемы и выведенные предложения будут внесены в резолюцию, которую мы направим в соответствующие министерства, правовые структуры, правоохранительные структуры.

– Дмитрий, действительно на города, которые подконтрольны Украине на Донбассе, продолжается вещание российских пропагандистских каналов?

Дмитрий Ткаченко: Да, до Константиновки и Покровска российские и коллаборационистские каналы вещают в режиме аналога, а дальше до востока Запорожской, Днепропетровской области и до Славянска – в режиме цифрового телевидения.

К сожалению этот вопрос мы не решим без физического устранения Донецкой телевышки, которая находится в Петровском районе. За эти три года было разработано два или три десятка спецопераций со стороны украинского правительства. Ни одна из них не была реализована, поскольку мы скованы режимом Минских договоренностей. Но большая часть дончан в Донецкой области, в Луганской меньше, пользуются кабельным телевидением.

– Виктория, вы говорили, что молодежь на сепаратистские идеологические хитрости не поддается. А более старшее поколение ждет Путина?

Все происходящее на Донбассе – это не дело одного Донбасса

​Виктория Бак: Давайте прежде всего исходить из того, что все происходящее на Донбассе – это не дело одного Донбасса. И все, что происходит сейчас на Донбассе в определенном масштабе может в очень ближайшее время повториться в Украине, если мы не сможем это купировать определенным образом.

– То есть реванш может выйти за территорию Донбасса?

Необходимо контролировать власть с помощью общественных советов, гражданской активности

​Виктория Бак: Однозначно. При власти остаются все те же люди. Украинские месседжи наполняются ложью, присутствуют двойные стандарты. Донбасс в настоящий момент оставлен на откуп тем властям, которые вернулись после «отпуска» продолжавшегося в течение нескольких месяцев, пока шла оккупация. Сейчас необходимо контролировать власть с помощью общественных советов, гражданской активности.

– Дмитрий, возвращаясь к теме российской пропаганды. Если предположить, что Украина ликвидирует донецкую вышку, Россия может построить новую. А что может предложить Украина в качестве контрпропаганды?

Дмитрий Ткаченко: Если мы говорим о технической стороне, то такую вышку не построить даже за год. Она стоит около 80 миллионов долларов.

– Но ведь интернет мы не запретим.

Дмитрий Ткаченко: Безусловно. В конце прошлого года была разработана стратегия информационной реинтеграции Донбасса. Одна из ее задач – ликвидация вещания из неподконтрольных территорий и расширение нашего украинского вещания. В этом году, насколько мне известно, было завершено строительство вышки в Бахмутке, Луганской области, продвигается строительство вышки в Покровске. Это закроет основные белые пятна вещания на подконтрольных территориях Донбасса.

Кроме того, Министерство информационной политики в этом году запустило газету «Донбасс Информ» – тоже канал коммуникации. И у нас остается интернет. Тут уже вопрос о контенте. Сейчас мы должны продуцировать информационный продукт.

В прошлом году мы с аналитическим центром «Фабрика думки «Донбас» отсняли документальный цикл «Новые герои Донбасса» о гражданском обществе, которое родилось на Донбассе во время войны. Также мы разрабатываем полный метр про оборону Мариуполя. Таким образом максимальное количество информационных продуктов нацелены на жителей этих территорий.

– Когда это даст плоды?

Дмитрий Ткаченко: Стратегия всегда дает плоды через годы. На оккупированных территориях ситуация еще хуже. Мы не контролируем там информационное пространство. На них должна быть направлена отдельная коммуникация. Но вот уже к концу года мы будем пожинать первые плоды.

Возьмут верх молодежь и педагоги, как мои коллеги, которые нацелены на будущее

​– Виктория, кто возьмет верх на освобожденном Донбассе: молодежь, такие педагоги, как вы, или олигархи, которые были как при Януковиче, так и остались сейчас?

Виктория Бак: Безусловно, возьмут верх молодежь и педагоги, как мои коллеги, которые нацелены на будущее. Время идет и уходит для тоталитарных систем, которые на нас напали.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)