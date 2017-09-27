Кожен випускник в України повинен володіти державною мовою (огляд преси)

Україна вперше на законодавчому рівні в сфері освіти закріпила серйозні гарантії захисту і вивчення української мови. Саме тому, як стверджує газета «День», це спричинило різку реакцію сусідніх країн (Угорщини, Румунії і, звісно ж, Росії), які, можливо, вже звикли до неактивної політики України в цьому напрямку. Відсутність нормальної інформаційної політики і те, що мовним законодавством на користь України 26 років ніхто не займався, призвело до сьогоднішньої ситуації, переконує експерт видання. Він наголошує, що Україна не може будувати свою політику в інтересах правих партій в Угорщині чи Румунії. Київ абсолютно спокійно може довести правомірність своє позиції в європейських структурах, якщо це буде потрібно, пояснивши, що кожний громадянин чи дитина, яка народилася і живе в Україні, закінчуючи школу, повинна знати українську мову, зазначає газета.

Газета «Україна молода» констатує, що держава активно намагається виборсатися із газової пастки, в якій вона опинилася через відсутність продуманої енергетичної політики за останні роки. Чи не найголовніше зараз для України – правильно використати свої козирі. Головні з яких – це газотранспортна система, якій нині немає альтернативи для перекачування російського газу споживачам у Західній Європі. А також українські унікальні підземні газосховища. Видання інформує, що ці газосховища десятиліттями стояли напівпорожні. І тільки зараз їх почали здавати в оренду. Також Україна не повинна боятись амбіцій стати центром транзитування природного газу із Росії на захід та південь Європи. На цьому наголошується в статті «Хаб або пропав».

Сьогоднішнє число газети «Голос України» відкриває тема забудови історичного центру Києва. Найбільш резонансним об’єктом, який обурює громадських активістів, нині є зведення багатоповерхового готелю на Андріївському узвозі. Будівництво не припиняється попри те, що законодавство забороняє зведення у цій зоні будинків, вищих за 9 метрів, й те, що будівельні роботи вже призвели до появи тріщин у будинках. Про деталі цієї справи розповідає парламентська газета.

Про те, як європейські екологічні вимоги до автомобілів допоможуть зберегти довкілля в Україні, розповідає газета «День» в публікації «Фільтр» для вихлопів».