Про що мовчать Ердоган і Путін

Росія отримала від Туреччини аванс за зенітні ракетні системи С-400, про це 29 вересня повідомив журналістам помічник президента Росії з питань військово-технічного співробітництва Володимир Кожин. Експерти в Росії говорять про це як про один із головних підсумків зустрічі президента Росії Володимира Путіна і президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, яка завершилася напередодні пізно ввечері в Анкарі. Після інциденту з літаком Су-24, збитим турецьким ППО в 2015 році російсько-турецькі відносини поступово відновлюються, але, на думку експертів, це ще далеко не ті відносини, що були до конфлікту. Чи можна нинішні переговори Путіна і Ердогана вважати успішними?

Володимир Путін і Реджеп Таїп Ердоган розмовляли за зачиненими дверима дві години. Незважаючи на робочий характер зустрічі і її закритість, було зрозуміло, яке саме коло питань планували обговорити – перш за все це поставка комплексів С-400, війна в Сирії, а також газопровід «Турецький потік». Втім, коло проблем у відносинах між Росією і Туреччиною є набагато ширшим, вважає російський політолог Григорій Трофимчук.

Перед Росією, перед Туреччиною, перед двосторонніми відносинами Москви і Анкари стоять досить серйозні виклики, але це поки що не загрози. І ці всі питання, проблеми треба усувати

«Перед Росією, перед Туреччиною, перед двосторонніми відносинами Москви і Анкари стоять досить серйозні виклики, але це поки що не загрози. І ці всі питання, проблеми треба усувати. Якщо Росія і Туреччина далі будуватимуть якусь свою тактику, а може навіть, і стратегію прокладати, то їм, дійсно, треба обговорювати всі теми, які не так яскраво лежать на поверхні, як той же «Турецький потік». А для цього мають бути ухвалені якісь рішення. Тут уже загальних фраз мало, тут потрібна конкретика», – зазначив експерт.

В очікуванні помідорів

Проблеми і санкції, що з'явилися в 2015 році, досі чекають свого вирішення. Йдеться, наприклад, про турецькі помідори, які ще не повернулися на російський ринок. Очікується, що Туреччина все ж буде постачати в Росію томати, а натомість буде отримувати російське м'ясо.

Ще одна тема, про яку вголос не говорять, оскільки вона болюча для обох країн. Йдеться про ситуацію з курдами в Туреччині та переслідування російською владою кримських татар на окупованому Росією півострові. За словами кореспондента газети «МК» в Туреччині Яшара Ніязбаєва, публічно цю тему Ердоган намагається обходити.

Туреччина в якійсь мірі навіть залежить від Росії

«Для Туреччини ця тема дуже важлива хоча б тому, що у неї дуже велика діаспора кримських татар – це по-перше. По-друге, вона розуміє, що це дуже чутлива тема для Росії. Тому цю тему, можливо, й обговорюють, але зі стриманістю. Туреччина в якійсь мірі навіть залежить від Росії, особливо з огляду на ситуацію на Півночі Сирії з курдами, вона просто не провокує цю тему і не грає на ній, навіть незважаючи на те, що їй би це додало балів», – каже Ніязбаєв.

Уже після закінчення переговорів президент Туреччини Ердоган заявив на прес-конференції, що чекає Путіна знову в Анкарі у 2018 році.