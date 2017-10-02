Новий посол США Джон Гантсман офіційно прибув до Росії

Новий посол Сполучених Штатів в Росії Джон Гантсман в понеділок, 2 жовтня, офіційно прибув до Москви.

У Тwitter прес-секретар американського посольства в Москві Марія Олсон написала: «Ласкаво просимо до Росії, пане посол і пані Гантсман».

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Кандидатура Гантсмана була запропонована на посаду посла до Росії ще в березні, але була затверджена лише минулого четверга, після тривалого процесу узгодження з Москвою.

Гантсман – колишній губернатор штату Юта, республіканець, мормон і батько сімох дітей. Його сім'я володіє великим хімічним концерном, який, зокрема, має інтереси в Росії: у концерну є завод із виробництва поліуретану, спеціальних клеїв і покриттів для підлоги в місті Обнінськ Калузької області.

Раніше Гантсман був послом США в Сінгапурі і Китаї. Його погляди щодо Росії досить жорсткі: раніше, виступаючи на слуханнях в Сенаті, Гантсман назвав політику Москви одним із головних зовнішньополітичних викликів для США, адже Росія, за його словами, далі загрожує безпеці і стабільності в Європі, порушуючи суверенітет сусідніх держав. Гантсман також заявив, що Москва «безсумнівно втручалася» в президентські вибори в США у 2016 році, і наголосив, що готовий порушити це питання перед російською владою. Кремль втручання заперечує.

Наразі відносини Росії і США перебувають у стані кризи, яку деякі називають «дипломатичною війною». Ось як вона розвивалася:

– влітку 2017 Конгрес США ухвалив, а президент Дональд Трамп підписав новий пакет санкцій щодо російських компаній і окремих осіб;

– у відповідь на це наприкінці липня російська влада виселила американських дипломатів з дачі в Срібному Бору в Москві;

– 31 липня на додачу до цієї нерухомості Кремль зажадав скоротити штат дипмісії США в Росії більш як на 750 осіб;

– через це США були змушені тимчасово припинити видачу віз громадянам Росії. Зараз візи знову видають, але лише тим, хто був записаний раніше і тільки в Москві. Візи в Єкатеринбурзі, Санкт-Петербурзі і Владивостоці не видають;

– у відповідь 31 серпня влада США зажадала від Москви закрити до 2 вересня генеральне консульство в Сан-Франциско, а також торгпредство в Вашингтоні і його філію в Нью-Йорку;

– МЗС Росії і Володимир Путін назвали закриття російських дипустанов «хамством» і звинуватили американські спецслужби в обшуках залишених будівель та в тиску на російських дипломатів.

Оригінал матеріалу – на сайті спецпроекту «Настоящее время»