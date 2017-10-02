Куди везуть Олега Сенцова?

Українського режисера Олега Сенцова, засудженого в Росії, можливо, етапують до Ямало-Ненецького автономного округу. Про це Сенцов написав у листі журналісту і правозахисниці Зої Свєтовій. Адвокатам Сенцова нічого не відомо про те, де він зараз перебуває. Колонія в селищі Харп на Ямалі, куди можуть перевезти українського режисера, має погану славу.

Про те, що його відправляють «по етапу» на Ямал в селище Харп, Олег Сенцов повідомив в листі журналісту і правозахисниці Зої Свєтовій. Адвокат Олега Сенцова Дмитро Дінзе знає про те, що його підзахисного перевозять в іншу колонію. Однак Дінзе вважає, що Сенцова навряд чи повезуть у «найстрашнішу і найпівнічнішу» колонію Росії.

«Харп не є, на мою думку, кінцевою точкою, куди привезуть Олега. Тому що там колонія особливого режиму, а у нього не особливий режим. І колонія загального режиму, а у нього суворий. Тому, швидше за все, Харп скасовується. Є припущення, що можуть його етапувати для проведення якихось слідчих дій, або перевести його в іншу колонію в центральний округ, ближче до Москви».

Колонії в селищі Харп мають не найкращу репутацію і в плані умов утримання, і в плані клімату. Тому етапування Сенцова дуже турбує Зою Светову.

– Справа в тому, що в селищі Харп є колонія особливого режиму для засуджених на довічне ув’язнення. Усередині цієї колонії є ділянка для засуджених на суворий режим. І якраз ця ділянка підходить для Олега Сенцова. Крім того, в цьому ж селищі є ще колонія суворого режиму. Якщо це правда і, дійсно, його туди везуть, його там можуть розмістити. Але є маленька надія, що його могли збити з пантелику і сказати так, а насправді, можливо, його везуть в якесь інше місце. Але у нас немає ніякої іншої інформації, крім його листа.

​– Як Ви вважаєте, чому Олег написав це саме Вам?

– Чесно кажучи, я була дуже здивована, тому що він не писав мені ніколи. Я послала листа Наташі (Наталія Каплан – двоюрідна сестра Олега Сенцова – ред.), щоб вона подивилася, чи написав це Сенцов. Вона сказала, що це дійсно його почерк. Мені здається, він хотів, щоб знали. Він людина стримана.

– Коли Ви вперше почули, що Сенцова збираються етапувати?

– Про те, що Олега етапують із якутської колонії, мені повідомили десь на початку вересня. Потім члени Громадської спостережної комісії Іркутська на моє прохання відвідали Олега в СІЗО Іркутська. І там він сидів в одиночній камері, сказав, що з ним все в порядку, що його ніхто не б’є, що він їде, але не знає куди. А минулої п’ятниці я отримала від нього листа з СІЗО Тюмені. І там він уже докладно описав своє перебування в Якутську. Він написав про те, що йому не видавали листів майже півтора року. І все, що він отримав, по-моєму, за цей час – це тільки два листи. А коли його вивезли з Якутська, перед відправкою, йому віддали цілу коробку листів, які накопичилися за ці півтора року. Йому віддали книги, які надсилали з волі і які раніше йому не видавали. Олег написав про те, що він вже був в Омському централі, в Іркутському централі, а зараз їде на Ямал у селище Харп, у колонію суворого режиму. Це та сама колонія, про яку він чув дуже багато страшних розповідей.

– Наскільки достовірною є інформація про те, що його дійсно етапують в Харп?

Там мінус 50 градусів. Дуже холодно. А влітку страшні комарі, ґедзі. Люди, які там сидять, скаржаться і на кліматичні умови, і на умови утримання

– Підтверджень про те, що він дійсно туди їде, у мене немає. Йому, мабуть, про це сказали. У листі він написав, що наказ ФСВП Росії про те, щоб його етапували в селище Харп, був складений в липні цього року. Скоріш за все, було ухвалене рішення – етапувати Сенцова з Якутська в іще більш віддалену і «легендарну» колонію, відому своїми страшними порядками. І головне, що в цьому регіоні дуже важкий клімат. Там мінус 50 градусів. Дуже холодно. А влітку страшні комарі, ґедзі. Люди, які там сидять, скаржаться і на кліматичні умови, і на умови утримання.

– На Вашу думку, навіщо Олега Сенцова вирішили перевести в іншу колонію? Це спосіб тиску?

– Сам Сенцов написав досить прозоро про те, що на нього чинили тиск після того, як міністр закордонних справ України Клімкін намагався йому додзвонитися в день народження. Сенцову про це повідомили. І після цього його посадили в ШІЗО (штрафний ізолятор – ред.). Також йому повідомили про те, що в Якутськ приїхала Марія Альохіна, щоб його підтримати. Природно, це не передавали жодні телевізійні канали, але Олегу Сенцову стало про це відомо. Він говорить про те, що «люди, які на волі, можуть як завгодно захищати політв’язнів, але повинні мати на увазі, що співробітники тюремної системи на свій кшталт розуміють таку підтримку і реагують на неї».

Я так зрозуміла з листа Сенцова, що саме за те, що до нього була така підвищена увага, йому вирішили таким чином помститися – вивезти з цієї колонії

Я так зрозуміла з листа Сенцова, що саме за те, що до нього була така підвищена увага, йому вирішили таким чином помститися – вивезти з цієї колонії. Зазвичай – за законом – в’язня вивозять з колонії в двох випадках: якщо його життю загрожує небезпека, і якщо він являє собою якусь небезпеку, або за станом здоров’я. Не було ніякої інформації про те, що Олег Сенцов являв собою якусь небезпеку. Єдине, що ми дізналися, що його вже 5 або 6 разів саджали в ШІЗО. За станом здоров’я вивозити людину в більш важкий кліматичний регіон – немає ніякого сенсу. Це не причина. Тим більше, що Сенцов писав: «Я дуже сподіваюся, що я винесу цю поїздку і перебування в цих колоніях тим, що лишилось від мого здоров’я». Я так розумію цю фразу, що його здоров'я пригальмоване перебуванням в Якутську, не кажучи про те, що саме перебування його і в Якутську, і в Харпі, є порушенням закону про утримання під вартою – ув’язнені, засуджені за російським законом повинні перебувати поблизу свого місця проживання, реєстрації.

Олег Сенцов, наскільки мені відомо, був зареєстрований в Сімферополі, його повинні були утримувати близько від Криму, десь на півдні Росії, але, у всякому разі, не на Крайній Півночі. Я вже написала лист Уповноваженій з прав людини Тетяні Москальковій із проханням розібратися в цій ситуації і з’ясувати, з якої причини Олега етапували, і чи не є це порушенням його прав. Я вважаю, що коли адвокати дізнаються, коли він прибуде на місце, вони повинні оскаржити це рішення, як було оскаржене, наприклад, перебування Геннадія Афанасьєва в Сиктивкарі. Ви пам'ятаєте, що він навіть виграв суд, що він не повинен був перебувати в цьому регіоні.

- Якийсь час назад були надії, що ця кампанія підтримки Олега Сенцова – її міжнародний характер – якось вплине на його долю, дасть позитивні результати. Чи є у Вас надія після отриманого листа, що це ймовірно і реально?

У нас же є приклади того, як звільняли Юрія Солошенка, Геннадія Афанасьєва. Їх же привозили з колоній досить швидко в Москву

– Ні, зараз у мене немає ніякої надії. Навпаки, є дуже велика тривога тому, що російські й українські (представники) влади ніяк не змогли домовитися про звільнення Олега Сенцова. Я не бачу ніяких передумов до цього. У нас же є приклади того, як звільняли Юрія Солошенка, Геннадія Афанасьєва. Їх же привозили з колоній досить швидко в Москву. Вони сиділи в СІЗО «Лефортово» близько півроку, поки президент Путін їх помилував і їх обміняли на російських громадян, яких утримували в Україні.

Тут я не бачу ніякого руху, якщо людину везуть у зовсім іншому напрямку. Вже пройшов місяць, як його етапують

Тут я не бачу ніякого руху, якщо людину везуть у зовсім іншому напрямку. Вже пройшов місяць, як його етапують. Якби його захотіли привезти в Москву, то його б уже давно привезли. Але в Лефортовської в’язниці ще тиждень тому його не було. Він пише в листі, що «вони вміють принижувати». Я уявляю, як вони його там принижували, якщо він про це пише. Він же гордий. Він не буде скаржитися. А тут видно, що він уже просто не може. Він сподівався, що його звільнять. Ну, може бути, перед виборами. Але скільки ще часу пройде, а людину тягнуть по етапу.

– Адвокат каже, що «етап» може тривати до трьох місяців ...

Я уявляю, як вони його там принижували, якщо він про це пише. Він же гордий. Він не буде скаржитися. А тут видно, що він уже просто не може

– Може, звичайно. Але, дивіться, Олег 17 вересня написав листа. І він мені написав: «Коли ти отримаєш лист, мене вже там не буде», – каже Зоя Светова.

Якщо Олег Сенцов буде переведений в колонію на Ямал, він буде другим відомим в’язнем пострадянських часів. Деякий час на початку нульових там відбував покарання співзасновник банку МЕНАТЕП Платон Лебедєв.