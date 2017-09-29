Справа Сенцова в Росії: в Челябінську повідомили, що туди українця не етапували

У слідчому ізоляторі № 3 російського міста Челябінська повідомили, що ув’язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова туди не привозили, повідомив російський незалежний правозахисний медіа-проект «ОВД-Інфо» з посиланням на російську правозахисницю Тетяну Щур.

Правозахисниця висловила припущення, що російська влада приховує місце перебування Сенцова, щоб «до нього не дісталися правозахисники».

Раніше повідомляли, що Сенцова етапували до Челябінська, а звідти далі в невідомому напрямку. Челябінський СІЗО № 3 є так званим «пересильним»: у ньому мають офіційно тримати людей, яких етапують до інших регіонів Росії.

9 вересня російським правозахисникам стало відомо, що Сенцова перевезли з колонії в Якутську, де він відбував призначене російським судом покарання, до слідчого ізолятора в Іркутську; 11 вересня повідомляли, що його етапують із Іркутська, але інформації про те, куди саме, не було.

Так само не відома причина переведення.

У серпні 2015 року суд у Росії оголосив вироки громадянам України, режисерові, кримчанину Олегові Сенцову, а також активістові з окупованого Криму Олександрові Кольченку, затриманим на півострові, в так званій «справі кримських терористів»: 20 і 10 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Їх оголосили винними в підготовці до терористичних актів, у незаконному обігу вибухових речовин і в підпалі дверей офісу російської провладної партії «Єдина Росія» в окупованому Росією Криму.

Сенцов, як і Кольченко, відкидає будь-яку свою провину, вони називають своє переслідування політично мотивованим. Низка правозахисних організацій визнала їх політичними в’язнями. Росія вже двічі відмовилася видавати їх Україні. Президент Росії Володимир Путін, зокрема, у грудні 2016 року заявляв, що для звільнення Олега Сенцова «мають визріти умови».

Також у тій самій справі проходили і були засуджені в Росії кримчани Геннадій Афанасьєв, звільнений пізніше, та Олексій Чирній.

За даними правозахисної ініціативи #LetMyPeopleGo, в Росії і в окупованому нею Криму з політичних мотивів утримують нині 49 українських громадян.