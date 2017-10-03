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03 Жовтень 2017, Київ 14:38
Відео

У Верховній Раді підтримали політв'язнів окупованого Росією українського Криму (відео)

У Верховній Раді підтримали політв'язнів окупованого Росією українського Криму (відео)
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Народний депутат Рефат Чубаров, один з лідерів кримських татар перерахував у парламенті прізвища політв'язнів окупованого Росією українського Криму і закликав долучитися до акції на підтримку 48 людей, які стали заручниками російської окупаційної влади на півострові. Серед них – і журналіст, автор Радіо Свобода, якого засудили на окупованому півострові до 2,5 років умовно та заборонили займатися публічною діяльністю через те, що в матеріалах він називав Крим українським. Також Рефат Чубаров розповів про нові затримання у Криму

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