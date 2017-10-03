Народний депутат Рефат Чубаров, один з лідерів кримських татар перерахував у парламенті прізвища політв'язнів окупованого Росією українського Криму і закликав долучитися до акції на підтримку 48 людей, які стали заручниками російської окупаційної влади на півострові. Серед них – і журналіст, автор Радіо Свобода, якого засудили на окупованому півострові до 2,5 років умовно та заборонили займатися публічною діяльністю через те, що в матеріалах він називав Крим українським. Також Рефат Чубаров розповів про нові затримання у Криму