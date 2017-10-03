Радіо Свобода Daily: Зубко закликав міських голів стежити за температурою на вулиці

Зима близько

Через похолодання, опалювальний сезон в Україні можуть розпочати з дня на день, запевняє віце-прем’єр-міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко. За його словами, стан технічної готовності України до опалювального сезону – 97,6%.

«Дуже важливо, щоб всі чітко зрозуміли: сьогодні немає центрального крана, який вмикає опалення в Києві або на центральному рівні. Сьогодні кран, який вмикає опалення, відпускає кошти, підписує договори, встановлює тарифи, є на муніципальному рівні. Я звертаюся до міських голів з дуже серйозною вимогою – щоб слідкували за температурою повітря на вулиці», – сказав Зубко, але й визнав: досі не укладена частина угод про постачання газу до теплогенеруючих компаній. Чи вистачить газу і чи буде тепло в оселях українців, читайте тут.

Кінець «Торпеди»

Вибухи поблизу синагог, дипломатичних представництв та пам’ятників представникам національних меншин, атаки на іноземців та на могили українських вояків – ці та інші злочини, імовірно, скоїло угруповання «Торпеда», членів якого затримали поліція та СБУ, повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. За словами посадовця, раніше угруповання було пов’язане з «антимайданом» та з членами Партії регіонів, і керувалося з Росії за участі екс-депутатів-утікачів. За словами політологів, всі зазначені злочини мали на меті підживлення соціального протистояння в Україні та антиукраїнських настроїв за її межами. Утім, частина експертів вже називає знешкодження угруповання «Торпеда» передовсім «політтехнологічною консервою», яку керівництво МВС активувало для зміцнення своїх політичних позицій.

Боєприпаси в дефіциті

Майже 20 тисяч тонн боєприпасів втратила українська армія після вибухів на складах на Вінниччині. Снаряди, які вибухали один за одним, в Україні не виробляють. Радянські запаси, звичайно, величезні, але і вони рано чи пізно закінчуються або стають непридатними. Ми спробували з'ясовувати, на чому українським артилеристам вже доводиться економити і чому військові об'єкти в Україні досі охороняють за радянськими стандартами.

Український «Козак» –​ для української армії

Новітній бронеавтомобіль «Козак» Збройні сили України взяли на озброєння у березні цього року. Але постачання машин військовим підрозділам просувається не надто активно. Тоді як Національна гвардія перші «Козаки» отримала ще два роки тому. «Донбас.Реалії» дізнавалися, чому бронеавтомобіль замість передової заїхав до Нацгвардії.

Референдум у Каталонії

І до міжнародних новин. Майже тисяча потерпілих. Такими є наслідки проведення референдуму в Каталонії. Глава цього регіону Карлес Пучдемон переконує, за наслідками голосування Каталонія «здобула право на незалежність». Зі свого боку прем’єр Іспанії Мар'яно Рахой заявив, що ніякого референдуму не було. Що б не проходило у Каталонії – боротьба за незалежність чи заколот сепаратистів – головним для України є припинення розв'язаної Росією війни, яка вже триває четвертий рік, зазначають експерти. Вони наголошують, що Кремль використовує будь-які конфлікти в Європі на свою користь – чи то Брекзит, чи то референдум у Каталонії. Як саме – читайте тут.

Стрілянина в Лас-Вегасі

У поліції Лас-Вегаса повідомили, що кількість загиблих через стрілянину в американському Лас-Вегасі на фестивалі кантрі-музики Route 91 Harvest зросла до щонайменше 50 людей, понад 200 були поранені. Поліції також вдалося ідентифікувати особу нападника, якого, як раніше повідомили правоохоронці, застрелили – білошкірий Стівен Педдок. За попередніми даними, йому було 64 роки. Мотиви його вчинку невідомі. Втім, відповідальність за напад взяло на себе угруповання «Ісламська держава». Наразі немає даних, що могли б підтвердити чи впевнено заперечити таку заяву цього угруповання. Подробиці найсмертельнішої стрілянини в історії США у цьому матеріалі.

«Нескорені» вже вдома

Українська збірна на міжнародних змаганнях «Ігри нескорених» повернулась в Україну і привезла здобуті медалі. Наш кореспондент був серед тих, хто зустрічав спортсменів у аеропорту.

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