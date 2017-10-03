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Дом байкера – это дорога. Однако война внесла свои коррективы. Мотоклуб из Донецка «Падонки» частично обосновался в Киеве. На фестивале OldCarLand, где «Падонки показывали» свою технику, глава донецких «Падонков» Александр Сирота рассказал Радио Свобода, о чём мечтают байкеры-переселенцы.

Музей авиации, на выставке OldCarLand посетителей встречает палатка с надписью: «Центр регистрации инопланетян». Это мотоклуб «Падонки», предлагает альтернативу справкам переселенца. Александр Сирота байкер-переселенец из Донецка рассказывает, почему решили представить себя таким образом.

«Глядя на ту жизнь, которая происходит в Украине, я понимаю, что этих инопланетян нужно хотя бы регистрировать. Если нас регистрируют, как переселенцев, то хотя бы надо нас принимать за людей, а не за непонятно кого», – рассказывает Сирота.

Он признаётся, что несмотря на то, что уже обустроился в Киеве, ему постоянно приходится доказывать своё право быть полноценным гражданином Украины.

«Прийти в больницу, имея на руках справку переселенца, тебе нужно сначала пойти к главврачу, написать заявление, чтобы он согласовал приём. Потом с его заявлением прийти в регистратуру, в регистратуре узнать, что нет талончиков к специалисту. Прийти на следующий день и заново пройти процедуру. За «собес» это вообще отдельная история. У меня дочка инвалид первой группы. Мы каждые три месяца должны приезжать и показываться, чтобы они посмотрели на неё вживую. Что она есть, и что она переселенка, которая живёт здесь», – говорит байкер.

Но плюсов всё же больше, чем минусов, признаётся Александр, первыми на помощь при переезде пришли друзья-байкеры. Несмотря на то, что конфликт отнял привычный образ жизни и город, Александр Сирота говорит, что благодарен, так как война для него и многих других стала толчком к новым свершениям.

Война – волшебный пендаль. Большинство донецких этот волшебный пендаль сделал более сильными. Ведь мы действительно прошли и Крым, и Рим, и медные трубы

«Война – волшебный пендаль. Я думаю – большинство донецких этот волшебный пендаль сделал более сильными. Ведь мы действительно прошли и Крым, и Рим, и медные трубы. А сейчас уже из трубы начинаем вылазить», делится Сирота.

Байкер байкеру друг, брат и опора. Поэтому война не поссорила мотоклубы Украины и России, признаются «Падонки». Но всегда есть исключения – «Ночные волки», тут байкеры единогласно выносят вердикт, что мотоклуб из России позорит движение.

«Ночные волки» – они ведь себя уже даже байкерами не называют. Это православные мотоциклисты. Эти люди не понимают, для чего они существуют

«Мы и сейчас продолжаем дружить со многими российскими мотоклубами. Более того, у нас половина «Падонков» – это жители России. Нельзя путать жителей и власть России. Это разные понятия. Мы не трогаем тему войны и политики. Байкеры были, есть и будут вне политики. Те байкеры, которые в политике – это не байкеры. Клуб «Ночные волки», которые дневные зайцы, они ведь себя уже даже байкерами не называют. Это как наркоманы против наркотиков, а пчёлы против мёда. Вот это православные мотоциклисты «Ночные волки». Эти люди не понимают, для чего они существуют, и что их используют», – рассказал Александр Сирота.

Несмотря на брутальный образ байкеры никогда не оставались в стороне от социальной жизни.

«Падонки» всегда помогали детям. Когда мы были в Донецке, мы помогали детскому дому. А сейчас, по мере возможности, там, в Донецке поддерживают дом престарелых «Ветеран». Когда началась война мы туда привозили всё, потому что люди оказались никому не нужными. Сейчас находясь в Киеве, мы помогаем детям переселенцам. Устраивали для них детские праздники», – говорит Сирота.

А ещё у донецких «Падонков» есть мечта.

«Мотофестиваль. В Донецке. Восстановить «Осенний гемморой», который всегда был ярким, красивым. Который всегда вызывал огромное количество людей со всех уголков Украины, России, Молдовы, Венгрии, Чехии. Провести этот фестиваль под эгидой Дружбы мира и взаимопонимания», – говорит Александр Сирота.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)