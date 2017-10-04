«Чого його не витурили досі?» – депутати обговорили прорив кордону Саакашвілі з підтримкою

У комітеті Верховної Ради з правоохоронної діяльності зацікавились перебігом слідства щодо перетину кордону в пункті Шегині групою осіб, на чолі з екс-президентом Грузії Міхеїлом Саакашвілі. Одні депутати обурюються тим, що особа без громадянства досі перебуває в країні і при цьому займається політичною діяльністю, інші бачать у події великий план з дискредитації України, а треті вказують на те, що саме через небажання бачити Саакашвілі влада вдалася до абсурдних дій. Народні депутати розбирали дії правоохоронців, ставили запитання і – врешті – сформували доручення з пунктів, щодо яких хотіли б отримати відповіді від керівництва правоохоронних структур.

На комітеті стають відомими цікаві деталі. Польська сторона була поінформована про недійсність українських документів Міхеїла Саакашвілі, втім, він перетнув польський кордон за паспортом України.

Польська сторона на наш запит відповіла, що громадянин Саакашвілі перетнув кордон із дійсним закордонним паспортом України

«Також ми звернулися до українського бюро Інтерполу, який вніс до бази даних Інтерполу «викрадені та втрачені документи». Польська сторона на наш запит відповіла, що громадянин Саакашвілі перетнув кордон із дійсним закордонним паспортом України, який у базі даних значиться як «втрачений», але оскільки особа пред’явила паспорт особисто, то вони здійснили його пропуск», – констатує перший заступник голови Держприкордонслужби Василь Серватюк.

Прозвітували

Держприкордонслужба доповіла, що встановила 41 особу, яка перетнула державний кордон, ідентифіковано понад 350 осіб-учасників акції. Учасникам акції будуть вручені протоколи про адміністративне правопорушення, для цього створені мобільні групи з прикордонників, зазначив перший заступник голови Держприкордонслужби Василь Серватюк.

Національна поліція у Львівській області внесла до ЄРДР низку проваджень по п'ятьох статтях: «Незаконне переправлення через державний кордон», «Опір представникові влади», «Погроза вбивством, насильством щодо працівника правоохоронного органу», «Грубе порушення громадського порядку», «Організація групового порушення громадського порядку». Встановлено, що 13 працівників поліції та 7 прикордонників отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості, зазначив заступник голови Національної поліції України, начальник Головного слідчого управління Віталій Невгад.

Запитання без відповідей

На засідання парламентського комітету не прийшли запрошені керівники Міністерства внутрішніх справ, до яких у депутатів було чимало запитань. Заступник голови Національної поліції розповідав про перебіг слідства, але в залі хотіли чути, коли Міхеїлу Саакашвілі вручать підозру та чому спецпідрозділи правоохоронних органів не змогли запобігти прориву кордону, хоча про наміри було відомо заздалегідь.

Що тут досі робить Саакашвілі? Чому його не витурили досі?

«Чому не запросили туди спеціальні підрозділи? В той же час на цю територію прибувають якісь екіпіровані батальйони! Які не допомагають прикордонникам, а сіють якийсь розбрат. Де був міністр оборони, всі присутні, коли весь той «бордель» там влаштували? Друге питання: ми кажемо про те, що відбувається, але що тут досі робить Саакашвілі? Чому його не витурили досі?» – обурюються позафракційний депутат Яков Безбах.

Ми не збирались нікуди прориватись, ми чекали, поки закінчаться всі відповідні процедури, пов’язані із замінуванням

Депутат від «Самопомочі» Павло Костенко перетинав кордон 10 вересня разом із іншими учасниками подій. Він наголошує, що саме дії української влади спровокували абсурдні дії: спочатку зупинили поїзд на польській території, згодом оголосили про замінування іншого пункту і відмовились проводити евакуацію на територію України, наголошує депутат.

«Було політичне завдання, створений штаб, який казав, що Міхеїл Саакашвілі не має потрапити на територію України. Чи це законно, чи ні – не мало значення. Всі знали, що зберуться люди. Там було багато людей. Ми не збирались нікуди прориватись, ми чекали, поки закінчаться всі відповідні процедури, пов’язані із замінуванням і пізніше пройти паспортний контроль», – наголосив він.

Депутати побачили у всій ситуації, що склалася навколо перетину кордону в Шегинях, певні підозри щодо внутрішньої диверсії, яка могла завадити якісному захисту кордону.

«Були заблоковані мости, магістралі, пункти, які могли дати можливість оберігати кордон. Треба з’ясувати, чи випадково на мосту була аварія, чи була вона взагалі? І хто дізнавався, куди можна їхати, а куди ні?», – резюмує депутат від «Блоку Петра Порошенка» Віктор Король.

Депутат від «Радикальної партії Олега Ляшка» Ігор Мосійчук, який став ініціатором зібрання комітету щодо цього питання, наголошує, що особа без громадянства в Україні не має права вести політичну діяльність, і що це є ще одним порушенням. Втім, на ці питання має дати відповідь Служба безпеки України, представників якої на засідання не було, зазначив голова комітету Андрій Кожем’якін.

Перебування Міхеїла Саакашвілі на території України є незаконним – це визнав суд і на цьому наголошують правоохоронні органи. Але політик досі перебуває в Україні.

У Держприкордонслужбі пояснюють, що діють у відповідності до закону: чекають на розгляд апеляції, яку подав Міхеїл Саакашвілі щодо цього рішення суду.