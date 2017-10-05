Українську мову треба не захищати, а запроваджувати у життя (огляд преси)

«Слід припинити захищати мову і почати нарешті її утверджувати» – у матеріалі під таким заголовком експерт тижневика «Країна» переконує, що корінь усіх мовних проблем в тому, що українці мають право, а не обов’язок на мову. Треба нарешті вирватися із зачарованого кола меншовартості та припинити бути вічно ображеними, наголошує експерт. Доки українці не усвідомлять це, доти провокуватимуть складнощі й перепони для функціонування державної мови в Україні, наголошує тижневик.

Газета «День» аналізує законопроект «Про реінтеграцію окупованих територій», який вніс на розгляд парламенту президент України Петро Порошенко. Найбільше занепокоєння в експертів видання викликали – легалізація Мінських угод і необхідність виконання їх, а також застосування Збройних сил у мирний час без запровадження «воєнного стану». Чим вони небезпечні, а також про інші суперечливі положення законопроекту йдеться в статті «Окуповані території: кристалізація позицій».

Новий закон про пенсії порадує не всіх. Але він зменшить навантаження на державний бюджет і підвищить добробут громадян у майбутньому, – переконує газета «День» в публікації «Неоднозначне рішення».

Верховна Рада затвердила законопроект, що запустить судову реформу і передбачає зміни до низки кодексів, а також новації. Газета «День» аналізує – які плюси та мінуси судової реформи. До плюсів експерт газети зараховує повернення до єдиного найвищого центру в судовій системі. Це правильний крок, вважає він. Однак, чи встигатиме Верховний суд, в якому працюватимуть трохи більше від 100 суддів, розглядати величезну кількість справ. Адже станом на сьогодні не розглянутих справ за різними оцінками 80 тисяч. Починати роботу Верховного суду з такого завалу не зовсім розумно, переконаний експерт газети.

Історія з мораторієм на експорт лісу-кругляку може стати підручником із обстоюванням національних інтересів, переконує газета «Голос України». І не лише в сфері економіки та екології. Таких затятих і тривалих дискусій між гілками влади та з іноземними партнерами давно не було. Проте запеклій політичній боротьбі та широкому суспільному резонансу не варто дивуватись. Адже йдеться про вибір шляху країни. Питання принципово важливе – залишитись сировинною колонією чи ставати виробником? Докладніше йдеться в матеріалі «Чому мораторій на експорт лісу буде збережений».