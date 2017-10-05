«Для України це – величезний крок» – євродепутат про заяву Порошенка щодо Антикорупційного суду

Готовність президента України Петра Порошенка внести законопроект про створення Антикорупційного суду в Україні є проривом у боротьбі проти корупції в Україні. Про це на своїй сторінці у Twitter заявила Ребекка Гармс, яка входить до групи «зелених» у Європейському парламенті.

При цьому єврозаконодавець назвала заяву Порошенка «необхідною та доброю промовою».

«Вітаю президента Порошенка із підтримкою ним Антикорупційного суду. Величезний крок вперед для України», – пише Гармс.

Як повідомляє «Українська правда», президент Петро Порошенко готовий внести законопроект про створення Антикорупційного суду в Україні, але виступає за паралельне формування антикорупційної палати у Верховному суді. Про це він заявив, виступаючи в Національному університеті «Чернігівський колегіум» імені Шевченка 4 жовтня.