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Ведро пива с прикованной к нему железной кружкой, горы бычков и тюльки. Так встречала посетителей платформа «ТЮ» на этих выходных. В Мариуполе стартовал проект под название «З.мiст»: 12 молодых художников из разных городов Украины начали искать здесь новые смыслы. Ведь знания о Мариуполе в других регионах Украины часто ограничиваются только тем, что это индустриальный центр на востоке Украины, что это морской портовый город, что это форпост страны в военном конфликте. Но Мариуполь многолик. Его-то и собираются изучать молодые художники.

Платформа «ТЮ!» на десять дней превратилась в творческую лабораторию. Здесь стартовал «З.мiст» – проект о городах, о мостах, о новых смыслах. Его цель – открыть Мариуполь для Украины с необычных сторон и одновременно насытить город свежими идеями. Такой творческий обмен станет главным мостом между регионами Украины – мостом, который невозможно взорвать, считает руководитель арт-платформы «ТЮ» Диана Берг.

Мы доводим до абсурда эти старые стереотипы, последний раз стараемся собрать их в одном месте и потом генерировать только новые смыслы. Надеемся, что молодые, творческие, талантливые люди, впервые приехавшие в Мариуполь, смогут увидеть то, что нам недоступно

«Сегодняшнее открытие арт-резиденции посвящено старым смыслам, старым «мэмам», которые мы собрали. Поэтому мы доводим до абсурда эти старые стереотипы, последний раз стараемся собрать их в одном месте и потом генерировать только новые смыслы. У нас у всех уже глаз «замылился». Я сама не из Мариуполя, но я здесь живу уже 3 года, я считаю себя мариупольчанкой. Наверняка мы видим какие-то вещи уже в сотый раз и уже не замечаем. Это как слепое пятно. Мы надеемся, что молодые, творческие, талантливые люди, впервые приехавшие в Мариуполь, смогут увидеть то, что нам недоступно», – сказала Диана Берг.

Старые городские стереотипы подстерегали гостей арт-резиденции прямо с порога. Ведро пива с прикованной к нему железной кружкой, горы бычков и тюльки – один из них. Как, впрочем, и видео-обзор интернет-мэмов о городе, созданный мариупольскими фильм-мейкерами. Наличие милейших, как говорят сами авторы, «городских сумасшедших», колоритных выражений, присущих только этому городу и выступления уличных музыкантов значительно повысили градус позитива у присутствующих.

Арт-резиденция «З.мiст» начала работу несколько дней назад, но у молодых художников уже сложилось впечатление о городе.

Михаил Дыкун, фотограф из Киева:

– Я никогда не видел так близко заводы. Вот это самое яркое впечатление. Много заброшенных зданий. А в остальном – обычный украинский город. Как маленький Днепропетровск.

Маша Пронина, художник и литератор из Донецка:

– Для меня Мариуполь сейчас – это бешенная смесь контрастов и колоритов, которые не присущи другим городам. Я вижу Мариуполь, который говорит стенами, уникальными людьми, который предлагает нечто особенное и я считаю, что это классный материал для работы.

Сергей Зоммер, музыкант из Припяти:

– Я никогда не был на Азовском море и в Мариуполе. Мне всегда было интересно. Это нравится, как раз. Он такой опустевший, уютный.

Вера Процких, участница проекта «ТЮ!»:

– Для меня Мариуполь, если говорить о том городе, который есть сейчас, город, который ищет свою идентичность. Мне сложно представить Мариуполь в будущем. Но хотелось бы, чтобы этот город был более дружелюбным к его жителям, инклюзивный. Чтобы из него не хотелось уезжать и хотелось здесь развиваться.

Мариупольский фильм-мейкер Александр Протяг, куратор арт-резиденции «З.мiст» уверен, что гости, работающие в разных сферах искусства, расскажут о городе новую историю.

Я думаю, гости увидят Мариуполь по-разному. И это важно. Потому что Мариуполь – это не монотонность и серость и здесь нечего делать

«Я думаю, гости увидят Мариуполь по-разному. И это важно. Потому что Мариуполь – это не монотонность и серость и здесь нечего делать. На самом деле это не так. Наши резиденты работают в очень разных техниках. Среди них есть фильм-мейкеры, есть фотографы, есть художники, музыканты. И мы скоро увидим насколько Мариуполь может быть разным», – заверил Александр Протяг.

Впереди у молодых художников неделя работы по изучению города. Впереди выставка работ, воплощенная в фотографиях, фильмах, картинах и стихах. И возможно, старые, привычные для каждого мариупольца явления и стереотипы, ставшие уже неотъемлемой частью города, обретут новый смыл.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)