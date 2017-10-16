Радіо Свобода Daily: «Ікони» Революції гідності відновили без автора малюнків

Сьогодні ще вхідний, й тому, щоб не переобтяжувати інформацією, вибрали для Вас новини, про які розповімо, використавши більше ілюстрацій.

Це учасники «Маршу слави» на честь 75-річчя Української повстанської армії. Згідно з повідомленням правоохоронців, участь у марші, який ініціювали націоналістичні організації, взяли близько 10 тисяч людей. Активісти зібралися в парку Шевченка на віче, а потім маршем центром Києва через майдан Незалежності пройшли до Подолу, де на Контрактовій площі організатори влаштували концерт. «Нам це вдалося: порушень правопорядку не зафіксовано. Дякую всім правоохоронцям, організаторам і учасникам за спокійне свято», – написав начальник Головного управління Нацполіції у Києві Андрій Крищенко.

Графіті у столиці України, більш відомі як «ікони» Революції гідності, знову на стінах будівлі по вулиці Грушевського. Втім, зробили це художники у співпраці з організацією «Новий вогонь», а не автор робіт стріт-арт художник Sociopath, як передбачалося раніше. «Нанесені плями не мають нічого спільного зі справжніми революційними символами», – відреагував Sociopath у Фейсбук.

Також у Києві відкрили​ мурал із зображенням папи Римського Івана Павла II, який напередодні відкриття зіпсували невідомі, заливши його фарбою і залишивши антипольські написи. Пошкоджені місця малюнку були відновлені до первісного вигляду.

А от відновлювати ще доведеться пам’ятник УПА у Харкові, який облили червоною фарбою.

Тим часом у низці українських міст, зокрема в Одесі, Дніпрі, Харкові, Львові і Києві, відбулися марші за права тварин. Учасники маршів також закликали владу запровадити дієві механізми боротьби з живодерами і навіть збирали підписи під «Універсалом за права тварин».

І нарешті два лінки, що завершують цей огляд. Один про найвідоміші військові перемоги українців, другий – про перемоги наукові, адже українські науковці розробили прилад, що може позбавити країну газової залежності.

Бажаємо Вам різноманітних перемог!

Ваше Радіо Свобода Daily

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