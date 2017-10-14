У Харкові невідомі вночі облили фарбою пам’ятник УПА – Нацполіція

Поліція встановлює обставини пошкодження пам’ятника воїнам УПА в одному з парків Харкова, повідомляється на сайті відомства.

За даними обласного управління поліції, вночі невідомі облили пам’ятник червоною фарбою. До поліції з заявами по даному факту ніхто з громадян не звертався, але коли про пошкодження пам'ятника стало відомо, на місце події виїхала слідчо-оперативна група.

«Наразі інформація зареєстрована в Журналі єдиного обліку правопорушень. Вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України. Поліцією встановлюються особи, причетні до вказаного правопорушення», – йдеться у повідомленні.

14 жовтня в Україні святкують одразу три свята: День захисника України, Покрови Пресвятої Богородиці та і 75-ту річницю створення УПА. 14 жовтня увійшло до українського календаря як День захисника України із 2014-го року. Водночас указ, що встановлював Днем захисника Вітчизни 23 лютого, визнали таким, що втратив чинність.