У Києві відбувається хода на честь Української повстанської армії (трансляція)

У Києві відбувається анонсована націоналістичними організаціями хода на честь 75-річчя Української повстанської армії.

Активісти збираються у парку Шевченка, де хочуть провести віче, після чого мають намір пройти маршем центром Києва через майдан Незалежності до Подолу, де на Контрактовій площі планується святковий концерт.

«Правий сектор», ВО «Свобода» та «Національний корпус» та інших організацій раніше оголосили, що на «Марші слави» очікується участь близько 20 тисяч активістів.

Радіо Свобода веде пряму трансляцію з місця події.

Як повідомляє агентство УНН, правопорядок на вулицях української столиці під час урочистостей та громадських акцій забезпечують близько 5 тисяч силовиків.

14 жовтня в Україні святкують одразу три свята: День захисника України, Покрови Пресвятої Богородиці та і 75-ту річницю створення УПА. 14 жовтня увійшло до українського календаря як День захисника України із 2014-го року. Водночас указ, що встановлював Днем захисника Вітчизни 23 лютого, визнали таким, що втратив чинність.