Порошенко привітав курсантів з Днем захисника України і обіцяв передати сьогодні армії 200 одиниць техніки

Президент України Петро Порошенко привітав українських військових та курсантів київського військового ліцею імені Івана Богуна з Днем захисника України і запевнив, що Україна стане членом НАТО.

«Свято сьогодні не лише історичне. Воно особливе, злободенне, як жодне інше. Воно безпосередньо пов’язане із сучасними героями, воїнами, добровольцями, волонтерами, медиками, працівниками оборонних підприємств, і серед курсантів ліцею імені Богуна – 147 дітей учасників бойових дій», – сказав він.

За словами Петра Порошенка, цього дня українській армії буде передано 200 одиниць техніки, в тому числі – танки.

14 жовтня в Україні святкують одразу три свята: День захисника України, Покрови Пресвятої Богородиці та і 75-ту річницю створення УПА. 14 жовтня увійшло до українського календаря як День захисника України із 2014-го року. Водночас указ, що встановлював Днем захисника Вітчизни 23 лютого, визнали таким, що втратив чинність.

З нагоди відзначення Дня захисника України громадяни відпочиватимуть 3 дні – з 14-го до 16 жовтня включно. Це передбачено відповідною постановою Кабінету міністрів України.