Один український військовий зазнав поранення за добу – штаб АТО

Одного українського військовослужбовця вчора ввечері поранили під час обстрілу українських позицій поблизу Новоолександрівки на Луганщині, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі.

За даними штабу, протягом доби обстріли з боку сепаратистів, серед іншого – з важкого озброєння, тривали на всіх напрямках. Всього українська сторона нарахувала 21 порушення режиму припинення вогню з боку угруповань «ДНР» та «ЛНР». Водночас у штабі зазначили, що українські військові 14 разів відкривали вогонь у відповідь.

Угруповання «ЛНР», у свою чергу, заявило про 10 обстрілів їхніх позицій з боку українських військових. Представники угруповання «ДНР» не оприлюднювали своїх зведень станом на ранок суботи.

Черговий режим припинення вогню мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.

Про перемир’я в зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують протилежну сторону у провокаціях.