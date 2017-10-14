У Києві відкрили виставку до 75-річчя створення УПА

У Києві 14 жовтня відкрили вуличну виставку «УПА: відповідь нескореного народу. Антирадянський фронт», яка присвячена 75-річчю створення Української повстанської армії.

Як зазначив на відкритті виставки директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович, УПА була єдиною армією, яка ставила за мету захист українців та оборону України, і її вояки виконували цю місію, попри чисельну перевагу супротивників.

«Високий дух і патріотизм, вмотивованість вояків УПА, з одного боку, та підтримка їх з боку українців – з другого, змусила обох окупантів (і нацистів, і комуністів) відмовитись від частини своїх планів щодо «використання» місцевого населення та вдатись до лукавої пропаганди, представляючи себе захисниками України», – заявив В’ятрович.

Нинішня виставка розміщена біля Національного музею історії України. Вона складається з двох частин: перша – копії фотографій по тему боротьби УПА з нацизмом, друга – присвячена боротьбі вояків УПА проти комунізму та Радянської влади. В основі експозиції – фотодокументи з архівів, які містяться, серед іншого, в архіві СБУ.

Також у рамках відзначення 75-річчя від створення УПА у Національному музеї історії України представили конверти з ювілейними марками.

Українська повстанська армія (УПА) діяла на території України у 1942-1953 роках, своїм завданням її вояки ставили звільнення України від нацистських та радянських окупантів і створення незалежної української держави.