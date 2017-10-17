Вчителі Львівщини та Луганщини обмінялись робочими місцями

Львів – Близько півсотні вчителів зі Львова та Львівської області впродовж двох тижнів навчатимуть учнів Луганщини на підконтрольній території України, зокрема і в Сєвєродонецьку. Тим часом таку ж кількість учителів із Луганщини очікують 20 жовтня у Львові.

Книжки взяла, методички, флешку, проекти

«Я легка на підйом, книжки взяла, методички, флешку, проекти», – розповідає вчитель початкових класів із Яворова Львівської області Анна Шубертович про те, що напакувала у свою валізу. А ще везе свої фотографії з Майдану, щоб розповісти дітям про події у Києві, Революцію гідності, чому там була, бо власний приклад вважає дуже показовим для дітлахів.

Її колега зі сільської школи Пустомитівського району Тетяна Роздольська також спакувала книжки і методички. Бо їй цікаво ознайомитись із методикою роботи її колег на Луганщині.

Очікую більше дізнатись про їхні звичаї, традиції, як там живуть наші українці. Ніколи не була у Луганській області

«Очікую більше дізнатись про їхні звичаї, традиції, як там живуть наші українці. Ніколи не була у Луганській області. Я спонтанно погодилась, потім було трішки страшно, але тепер їду з гарним настроєм», – каже Тетяна.

Якщо обидві вчительки вперше поїхали на Луганщину, то їхній колега Петро Козій вдруге долає шлях на схід. Три роки тому їхав як мобілізований військовослужбовець, тепер – як вчитель музики.

Буду пропонувати дітям ту музику, ті пісні, які хочуть сприймати, хочу побачити, як розуміють

«Шокований, але подумав, що поїду. Знаю трішки ментальність старших людей, а тепер із молодшими познайомлюсь. Там мій колега живе, розповів, що у Сєвєродонецьку негативно налаштовані до України, будемо переконувати. Я буду пропонувати дітям ту музику, ті пісні, які хочуть сприймати, хочу побачити, як розуміють», – каже Петро Козій.

Професійний обмін єднає

Втретє вчителі з Львівщини за програмою обміну двох областей – Львівської та Луганської – їдуть на підконтрольну територію України навчати школярів. Втім, якщо торік зголосились лише 17 освітян із Львівщини, то сьогодні майже утричі більше охочих. Із них – 11 вчителів української мови та літератури, 10 – початкових класів, а також історії, інформатики. Такий професійний внутрішній туризм важливий для об'єднання країни. Адже 80% жителів Луганщини ніколи не виїжджали за межі своєї області, а 90% – за межі батьківщини, такі цифри навів голова Львівської облради Олександр Ганущин.

Але й для наших вчителів відкриються очі, що там живуть не лише «сєпари», що дітям потрібно доносити цінності

«Але й для наших вчителів відкриються очі, що там живуть не лише «сєпари», що дітям потрібно доносити цінності. Нам важливо, щоб між школами зав’язались партнерські відносини, і під мікропроекти облрада передбачить гроші», – каже голова Львівської облради.

Львівські вчителі навчатимуть учнів у різних сільських та міських школах Луганщини, на підконтрольній Україні території. А вже 20 жовтня у Львові зустрічатимуть близько півсотні вчителів із Луганщини, які упродовж двох тижнів працюватимуть у школах Львівщини.

Місяць тому Міносвіти, обласні влади Львівщини та Луганська обласна військово-цивільна адміністрація підписали декларацію намірів співпраці в освітній галузі. Головна мета – закласти молодим людям цінності української ідентичності та патріотизму.

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