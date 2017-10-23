Безробіття в окупації. Бойовики угруповання «ЛНР» визнали загрозу бунтів

«На зупинених підприємствах вивозять обладнання, процвітають корупція і крадіжки. Доведені до відчаю люди готові вийти на вулиці з протестами» – це пряма цитата з відкритого звернення угруповання «ЛНР» про складну ситуацію в місті Алчевськ. Проблему тотального безробіття на окупованій території тепер визнали бойовики. Але чи можливі мітинги і протестні акції там, де вже три роки терплять свавілля проросійських угруповань? Ексклюзивний матеріал журналістів проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії» з Алчевська і Горлівки.

На третій рік конфлікту окупований Алчевськ, не так давно індустріальний центр Луганської області, залишився практично без своїх промислових гігантів. Металургійний комбінат і Алчевський коксохім націоналізували бойовики. Заводи вже не димлять – тепер на території пасуть корів.

Зараз ще ні авансу, ні зарплати не дали. Тим, хто ще працює. Затримки

«Фахівців взагалі не залишається. Тому що якщо фахівці, вони сидять без зарплати, їх в будь-який момент можуть відправити працювати два дні на тиждень. В місяць – 8 днів. І зарплата буде відповідною – за 8 днів. Зараз ще ні авансу, ні зарплати не дали. Тим, хто ще працює. Затримки», – розповідає житель Алчевська Руслан.

Катастрофічна ситуація в Алчевську навіть змусила «раду міністрів» «ЛНР» видати панічне «відкрите звернення»: закриті підприємства розкрадають, доведені до відчаю люди готові вийти на вулиці з протестами. Можливість мітингів і страйків на окупованому Донбасі бойовики визнали вперше.

Журналіст із Луганська Валентин Торба в можливість акцій протесту в Алчевську не вірить.

Можливо, дадуть якусь подачку, щоб заткнулися. А виступати ніхто їм не дозволить

«Можливо, дадуть якусь подачку, щоб заткнулися. Наголошую на цьому слові, бо вони саме так до них ставляться, як до рабів, як до людей, яких «розвели» просто. А дозволити їм виступати, «майданити», як там звикли казати, ніхто їм не дозволить», – наголошує журналіст.

Безробітних Алчевська підтримують пенсіонери

Але, може, у головних підприємств міста – тимчасові проблеми? Колишній алчевський правозахисник Юрій Гуков стежить за ситуацією. Схоже, що заводи зупинили надовго, вважає він.

Генеральний директор, який працював на комбінаті останні 10-12 років, зібрав свої речі і поїхав

«Генеральний директор, який працював на комбінаті останні 10-12 років, зібрав свої речі і поїхав. Там зараз введена тимчасова адміністрація. Але можливості здійснювати поставки сировини для повноцінної роботи комбінату, з території України, немає. А ввозити – з території Росії економічно недоцільно», – констатує Гуков.

Парадокс, але для безробітних на окупованій території часто єдиними годувальниками стають пенсіонери. Рятує можливість отримувати одразу дві пенсії – українську і допомогу від угруповання «ЛНР».

«Дід ще сяк-так пенсію свою отримує і... Дві, коротше, отримує. І допомагаємо!», – розповідає місцева жителька Інна Федорівна.

На свою пенсію жінка утримує онуків і правнуків. «І онук, і його дружина працюють на заводі. Але вже ... З нового року, напевно, не працює. У залізничному цеху працював. А зараз – десь в Ростові підробляє пару місяців. Двоє діток – що хочеш, те й роби. Ми, люди похилого віку – пенсіонери, та й те допомагаємо їм», – зізнається Інна Федорівна.

Ситуація в окупованій частині Донецька

А ось у сусідній окупованій частині Донецької області новини прямо протилежні. Лідер угруповання «ДНР» Захарченко урочисто відкриває Юзівський металургійний комбінат. Щоправда експорт продукції не обіцяє.

«Ми забезпечуємо в першу чергу «республіку» необхідним металом. А далі, надлишки, які залишаються, будемо реалізовувати», – сказав Захарченко.

Але несподівана акція бойовиків пояснюється радше бажанням заспокоїти Кремль, запевняє глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

Росія щороку, крім війни, витрачає близько трьох мільярдів доларів на утримання «ДНР» і «ЛНР»

«За моїми розрахунками, Росія щороку, окрім як на війну, витрачає близько трьох мільярдів доларів на утримання «ДНР» і «ЛНР». І зрозуміло, що їм в бюджеті достатньо важко виділяти ці гроші. І вони зараз намагаються якимось чином запустити комбінат», – зазначає Жебрівський.

Захарченко навіть відрапортував про швидкий запуск ще одного великого підприємства.

«У найближчому майбутньому, я думаю, плануємо оголосити вам про черговий запуск підприємства, найпотужнішого, до речі. Ну а далі будемо працювати і запускати», – анонсував Захарченко.

Чи розпочне роботу «Стирол» в окупованій Горлівці?

Найпотужніший завод на окупованій території – концерн «Стирол» у Горлівці. «Донбас.Реалії» відвідали це місто – до самого хімічного гіганта не підійти, але труби не димлять, як і в Алчевську.

– Які підприємства працюють?

– Ну молокозавод, хлібозавод. Всі інші – нічого не працює.

– А «Стирол»?

– Ні, по-моєму, ні. Ніби один або два цехи, – розповів житель Горлівки.

По-справжньому запустити «Стирол» в угруповання «ДНР» навряд чи вийде, зазначає Павло Жебрівський.

«Росія випускає достатньо багато добрив. І, власне, вона суттєво конкурує з українськими виробниками. І їм додатково ще «Стирол» точно не потрібен», – каже глава Донецької військово-цивільної адміністрації.

Ось і жителі Горлівки не чекають дива від донецької «влади».

– А куди взагалі працівники зі «Стиролу» поділися, не знаєте?

– З чуток чути, що поїхали, хто на такі ж підприємства в Росію, в Тольятті, хтось змінив місце роботи.

– А взагалі можна знайти роботу в місті?

– Складно, дуже складно. Особливо чоловікам.

Проблема безробіття і альтернатива від бойовиків

У людей роботи немає! Їм за те ж житло платити нічим. Їм доводиться їхати звідси

Сьогодні тотальне безробіття після війни – головна проблема окупованих територій. Вулична реклама заохочує колишніх сталеварів і шахтарів на заробітки в Росію.

«У людей роботи немає! Їм за те ж житло платити нічим. Їм доводиться їхати звідси. Шукати роботу десь в інших містах», – нарікає житель Алчевська Руслан.

Тож в угрупованнях «ЛНР» та «ДНР» можуть не боятися голодних бунтів, схоже, що невдовзі і мітингувати буде просто нікому.

«Люди, які могли там протестувати, звідти просто виїхали. Бо навіщо їм проводити життя в підвалі?», – зазначає журналіст Валентин Торба.

А тим часом безробітним Алчевська та інших міст непідконтрольного Донбасу пропонують альтернативний спосіб заробітку – заохочують в незаконні збройні формування, на контракт.

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