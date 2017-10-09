Життя під «ДНР». Що відбувається в окупованому Дебальцеві?

Про Дебальцеве знову говорили в Мінську. Представники офіційного Києва вимагають від угруповання «ДНР» покинути місто згідно з Мінським меморандумом 2014 року. За визначеною ним межею, Дебальцеве має перебувати під контролем Києва. Що ж сьогодні відбувається в окупованому бойовиками місті? Журналістам проекту Радіо Свобода Донбас.Реалії вдалося побувати там, де тепер живуть за іншими правилами.

Подорож до окупованого Дебальцева журналісти Донбас.Реалії починають з порожнього луганського залізничного вокзалу. Потяг Луганськ – Ясинувата для багатьох місцевих жителів – єдиний спосіб дешево і швидко дістатися на непідконтрольну частину Донецької області. Поїзд курсує один раз на добу і має всього три вагони.

А ось і пункт призначення – станція Дебальцеве. До окупації – важливий залізничний вузол східної України. Дебальцеве бойовики окупували останнім – у лютому 2015-го. З великими втратами.

Через два з половиною роки по тому місто ніяк не може оговтатися від наслідків кровопролитного штурму.

Другого березня ми вийшли на роботу і побачили весь масштаб руйнування. Місто було зруйноване на 80%, чи й більше

«Я працюю в школі. Другого березня ми вийшли на роботу і побачили весь масштаб руйнування. Місто було зруйноване на 80%, чи й більше. Більшість будівель – було смутно навіть подивитися на них. Тобто шматками цеглини, все – розруха. У людей настрій був дуже пригнічений після цих бойових дій», – розповідає жителька Дебальцева.

Пробиті дахи підлатали комунальники, зруйновані балкони – завісили прапорами угруповання «ДНР».

Але постраждале від війни місто сьогодні стало каменем спотикання. Адже, згідно з усіма мінськими угодами, окупанти зобов’язані повернути Дебальцеве Україні.

«Українська сторона виходить з того, що все, що було укладено, все ,що було підписано в рамках Мінського процесу, є єдиним комплексом документів. Цілісним і послідовним. Жоден з них не було денонсовано», – зауважила прес-секретар представника України в Мінську Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

Відповідно до цього документу, Дебальцеве має перебувати під контролем України

Запорука режиму безпеки в зоні бойових дій – повернення до лінії розмежування на момент Меморандуму 19 вересня 2014 року, наполягають українські переговірники в Мінську.

«Відповідно до цього документу, Дебальцеве має перебувати під контролем України», – каже Оліфер.

Бойовики на пропозиції повернути Дебальцеве по-доброму реагують нервово.

«Скажу, мабуть, різко. Замучаться вони це Дебальцеве отримувати назад! Якщо не вистачило у них сил і засобів в 2015 році його утримати, нехай краще думають, як Захарченко буде Київ захоплювати!» – сказав ватажок угруповання «ДНР» Олександр Захарченко.

Але взяте з боями Дебальцеве так і не стало для угруповання «ДНР» повноцінно своїм. І бойовики ставляться до міста як до випадкового трофею.

Вони вважають, що Дебальцеве їм не належить, хоча б тому що «вибори» вони там не планують проводити

«Вони вважають, що Дебальцеве їм не належить, хоча б тому, що «вибори» вони там не планують проводити. Навіть військові ешелони коли йдуть, у Дебальцеве не заходять. Вони розвантажуються в інших місцях», – каже заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Юрій Гримчак.

І все ж російська пропаганда в останньому окупованому місті Донбасу працює на повну потужність.

«Ноу-хау» угруповання «ДНР» – агіт-автобуси. Дебальцевських школярів заводять всередину – їх зустрічає жінка у військовій формі і пілотці. Пересувна експозиція присвячена Другій світовій війні.

Пропаганда «русского мира» дає результати. Серед опитаних журналістами Донбас.Реалії місцевих жителів не знайшлося тих, кому хотілося б, щоб місто повернулося під контроль України.

Для мене – людини, яка пережила війну і втратила близьких – період розділився на «до і після»

«Знаєте, для мене – людини, яка пережила війну і втратила близьких – період розділився на «до і після». Тому я вам чесно можу сказати: мені б не хотілося, щоб було так, як раніше», – каже місцева жителька.

«Я тут навіть задумуватися не хочу, сто відсотків не повинно!» – каже житель Дебальцева.

Тим часом Верховна Рада з блокуванням трибуни, димовими шашками і бійками все-таки ухвалила в першому читанні закон про особливості самоврядування тимчасово окупованих територій. Згадок про Мінські угоди в законі немає.

«Будь ласка, увага! Ми провели нараду, на якій було визначено, що в законі, який зараз на розгляді, вилучаються пункти про Мінські угоди!» – оголосив під час засідання спікер парламенту Андрій Парубій.

Пристрасті в українському парламенті в черговий раз показали: сторони все ще далекі від вирішення донбаського конфлікту, кажуть учасники переговорів.

Люди тут і там зрозуміли: краще поганий мир, ніж хороша війна

«Ми повинні з цього взяти уроки і кардинально змінити ставлення до всього, що відбувається на Донбасі. Сьогодні союзником України є розуміння того, що люди тут і там зрозуміли: краще поганий мир, ніж хороша війна», – вважає колишній представник України у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи у Мінську Роман Безсмертний.

Поки ж по-справжньому мирним життя в окупованому Дебальцеві не назвеш. «Іноді бувають такі моменти, коли ввечері, особливо вночі, чутно розриви», – розповідає місцевий житель.

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