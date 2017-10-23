«Два століття – одна війна»: воїни УПА і нинішнє збройне протистояння з Росією

У Києві стартувала фотовиставка, присвячена 75-й річниці заснування Української повстанської армії. Автори презентували її під назвою «Два століття, одна війна». Основна ідея 27 світлин – протидія російській гібридній війні.

На третьому поверсі Національного музею історії України відвідувачі зустрічають штучний блокпост із мішків з піском та шини. В залі збираються декілька десятків молодих людей, здебільшого школярів.

Та війна, яка зараз відбувається, може стати перемогою над тим російським імперіалізмом, який триває вже багато років

«У нас 27 стендів, на яких зображено і УПівська фотографія, і сучасна фотографія. Ми вирішили зобразити, що кордон цих двох фотографій розділяє колючий дріт який в моменті з’єднання обривається. Це той колючий дріт, в який нас радянська влада закривала дуже багато років, фактично зараз розривається. І та війна, яка зараз відбувається, може стати перемогою над тим російським імперіалізмом, який триває на нашій території вже багато років», – зазначає один із організаторів Іван Брацюнь.

Він повідомив, що планують показати ці світлини майже в кожному обласному центрі, а почили із Одеси, де минулого тижня вже презентували світлини.

Одна із перших світлин підписана так: «Донецька область, Амвросіївський район, с. Многопілля. Танк Т-72, захоплений українськими вояками в боях з російськими окупантами. Фото зроблене 29 серпня 2014 року перед початком прориву українських військових підрозділів так званим «зеленим коридором» з «Іловайського котла»».

Поруч із цією фотографією, як паралель із часів УПА «Літак «Gotha-145», захоплений українськими вояками Української повстанської армії в боях із німецькими окупантами. Він використовувався як зв’язковий літак, а після вильотів розбирався і добре маскувався. За архівними даними, це був не єдиний літак в УПА.

Досить схожі світлини із трофейним озброєнням противника. Проте, є і відмінність, адже в сучасній війні російські війська приховують свою присутність. Автор світлини, який неодноразово буває на фронті, Максим Лєвін вважає це фото особливим.

Це є прямим доказом присутності російських військ на території України, участі в цій російсько-українській війні

«Я вважаю, що ця світлина особлива, це є прямим доказом присутності російських військ на території України, участі в цій російсько-українській війні. Для мене було важливо, щоби кожна фотографія була підписана таким чином – документально правдиво. А вже глядач може для себе сам провести паралелі», – зазначив автор.

Коментуючи фотовиставку, Лєвін зазначив, що до 2016 року мало що знав про повстанський рух, проте, каже, як і тоді й зараз триває боротьба за незалежність

Нам варто змиритися з тим, що нам треба боротися за свою незалежність, за те, що поруч з нами уже скільки століть живе сусід, який бажає Україні, щоби вона зникнула

«Насправді, я побачив, що є якісь, скажімо так, коріння цього (руху добровольців у війні з Росією на Донбасі – ред.) у визвольній боротьбі, яку проводила УПА. Я думаю всі це розуміють – іде війна, визвольна, дійсно. І це боротьба за свою незалежність, яку, можливо, УПА не завершила в 20-му столітті. Нам, я думаю, варто змиритися з тим, що нам треба боротися за свою незалежність, за те, що поруч з нами уже скільки століть живе сусід, який бажає Україні, щоби вона зникнула», – вважає фотограф.

Про актуальність питання й ідеї авторів виставки говорить директор Національного музею історії України Тетяна Сосновська. Вона вважає, що досить важливим є те, що такі проекти ініціюють молоді люди. А серед організаторів здебільшого активна патріотично налаштована молодь.

«Те, що цю виставку зорганізували молоді люди, – це свідчення того, що їх актуальність сьогодні, їх потрібність сьогодні, їх потрібність в завтрашньому дні власне засвідчена вже їхнім світоглядом. Їхніми вчинками, подіями», – зауважила Сосновська.

Вона зазначає, що виставка чітко ілюструє спільну ідею у добровольців УПА та тих добровольців, як в 2014 році стали на захист України.

Об’єднання добровольчі УПА теж йшли чинити протидію російській пропаганді, яка в свої пута брала Україну

«Ті об’єднання добровольчі УПА, які утворювалися 75 років тому, вони теж йшли чинити протидію російській пропаганді, яка в свої пута брала Україну і поневолювала, придушувала свідомість людей. Крім того, вони хотіли свою землю бачити вільною, звільнити її від тієї маси чужинців, яка прагнула захопити землю, змінити наш світогляд, свідомість, генетично навіть змінити українську націю. Ми показуємо, що зараз є такі ж добровольці, які не бояться стати на захист своєї землі і сказати, що це моя земля», – вважає Сосновська.

Виставка триватиме протягом тижня в Національному історичному музеї України, а вже потім її повезуть на схід України, зокрема на Донбас. Пізніше організатори планують презентуватися цю виставку і в інших обласних центрах України.