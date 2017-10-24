Багато про Україну, обмаль про Росію – в ЄС зробили огляд російського ТБ

За тиждень перегляду російського телебачення можна дуже багато почути про події в світі, однак не отримати інформації про те, що відбувається в Росії.

«Будьте певні, Вам багато розкажуть про Україну», – пише в своєму звіті робоча група ЄС з подолання дезінформації European External Action Service East Stratcom Task Force.

Із 71 теми 60 було про події поза Росією, зазначається в звіті робочої групи ЄС, складеному на основі перегляду російського телебачення протягом тижня 13-19 жовтня – 21 телевізійна година. Дослідники порахували вагу повідомлень про світ поза Росією в 15 політичних та аналітичних ток-шоу на трьох найбільш популярних каналах: «Первый», «Россия 1» та «НТВ».

Вимкнувши телебачення, Ви усвідомите, що практично нічого не дізнались власне про Росію, – зазначають дослідники, – детальні обговорення світових подій повторюють одноманітні та добре скоординовані посили про розколи та протистояння, зазначається в звіті.

Ось огляд програм:

«60 минут» канал «Россия 1», 13 жовтня

Теми: В Україні здійснюється тиск на російськомовних; будівництво морського операційного центру на базі ВМС в Очакові, Україна; суперечливий мовний закон в Україні. Жодної внутрішньої теми.

«Место встречи» канал «НТВ», 13 жовтня

Теми: 6 міжнародних тем: Дональд Трамп планує збільшити ядерний арсенал США; суперечка між Трампом та держсекретарем Рексом Тіллерсоном, позиція США з ядерної угоди Ірану; ядерне протистояння США-Росія, НАТО розміщує танковий підрозділ біля кордонів з Росією, ситуації на Корейському півострові, звернення Горбачова до Путіна та Трампа; Жодної внутрішньої теми.

«Вести недели» канал «Россия 1», 15 жовтня

Теми: 14 міжнародних тем, 6 внутрішніх. Деякі теми: «нацистська оргія» в Україні, США звинувачують Росію в розпалюванні ненависті за допомогою Pokemon Go, чому американці знімають російські прапори з російських дипломатичних місій, Україна розслідує вбивство колишнього російського депутата в Києві, ремонт гігантського пам’ятника «Батьківщина кличе» в Росії.

«Вечер с Владимиром Соловьевы​м», канал «Россия 1», 15 жовтня

Теми: 2 міжнародні теми: суперечка у відносинах ЄС та США з Ірану, Європа не засудила марш націоналістів у Києві. Жодної внутрішньої теми.

«Воскресное время», «Первый канал», 15 жовтня

Теми: 6 міжнародних тем, 2 внутрішні. Деякі з тем: міжнародний фестиваль молоді розпочався в Сочі з промови Путіна, продовжується будівництво мосту до Криму, що колишній російський депутат Пономарьов робить в Україні, США охопило божевілля.

«Итоги недели», канал «НТВ», 15 жовтня

Теми: 13 міжнародних тем, 2 внутрішні. Деякі з тем: проблеми Порошенка в Україні, продовжується протистояння в Каталонії, «білі вдови» в Сирії.

«Время покажет», «Первый канал», 16 жовтня

Теми: 3 міжнародні теми: міжнародна політика Вашингтона, заява міністра закордонних справ Німеччини, що вихід США з ядерної угоди в Іраном підштовхне ЄС до Росії та Китаю, Росія скоро зможе стримувати Сполучені Штати. Жодної внутрішньої теми.

«60 минут», канал «Россия 1», 16 жовтня

Теми: 3 міжнародні теми: Північна Корея, можлива поставка зброї США до України, мовний закон та оплата в українських школах. Жодної внутрішньої теми.

«60 минут», канал «Россия 1», 17 жовтня

1 міжнародна тема: антиурядові протести в Україні. Жодної внутрішньої теми.

«Время покажет», «Первый канал», 17 жовтня

1 міжнародна тема: нещодавні протести в Києві. Жодної внутрішньої теми.

«Вечер с Владимиром Соловьевы​м», канал «Россия 1», 17 жовтня

1 міжнародна тема: протести в центрі Києва – сміховинні і доводять, що Україна падає як держава. Жодної внутрішньої теми.

«Время покажет», «Первый канал», 18 жовтня

1 міжнародна тема: протести в Києві можуть перерости до ще однієї революції на Майдані. Жодної внутрішньої теми.

«60 минут», канал «Россия 1», 18 жовтня

1 міжнародна тема: антиурядовими протестами в Україні управляють олігархи та США. Жодної внутрішньої теми.

«Время покажет», «Первый канал», 19 жовтня

1 міжнародна тема: Росія може опиратись тиску США і Сполучені Штати мають співпрацювати з Росією над вирішенням проблем у світі, замість того, щоб порушувати міжнародне право. Жодної внутрішньої теми.

«60 Минут», канал «Россия 1», 19 жовтня

3 міжнародні теми: криза Схід-Захід, криза в Україні, криза в Каталонії, 1 внутрішня тема: Ксенія Собчак йде в президенти Росії.