На тлі напружених відносин з Росією НАТО планує створити нові командування – WSJ

У НАТО готові схвалити створення двох нових командувань для покращення логістики союзників і захисту ліній постачання, спрямованих на подолання слабких місць у будь-якому потенційному конфлікті з Росією, повідомили чиновники альянсу.

Про це йдеться у статті Джуліана Барнса, опублікованій у виданні The Wall Street Journal.

Як зазначають чиновники, міністри оборони Північноатлантичного альянсу розглянуть нові командні структури на своїй щоквартальній зустрічі наступного місяця.

Серед рекомендацій – створення нового командування НАТО з логістики, яке зосереджуватиметься на більш швидкому переміщенні людей та техніки і припасів.

Інша структура зосередиться на командуванні в зоні Атлантичного та Північного Льодовитого океанів і захисті морських шляхів, критичних для постачання в Європу, від загроз з боку підземних човнів. Скільки коштів буде виділено на нові командування у НАТО, поки що не визначили.

Зростання напруженості з Москвою спонукало членів НАТО переосмислити темпи, якими вони зміцнюють фронтові сили або переміщують військових в зони несподіваних конфліктів.

«Сили альянсу повинні передислоковуватися так швидко або швидше, ніж сили Російської Федерації, щоб наш стримуючий фактор був ефективним», – заявив цього місяця генерал-лейтенант Бен Годжес, провідний командувач сухопутних сил у Європі. «Швидкість – це те, що дасть нашим цивільним лідерам інші варіанти, крім ведення визвольних кампаній».