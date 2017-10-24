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24 Жовтень 2017, Київ 19:58
Політика

На тлі напружених відносин з Росією НАТО планує створити нові командування – WSJ

Міністри оборони країн-членів альянсу розглядатимуть це питання на своїй щоквартальній зустрічі у листопаді

У НАТО готові схвалити створення двох нових командувань для покращення логістики союзників і захисту ліній постачання, спрямованих на подолання слабких місць у будь-якому потенційному конфлікті з Росією, повідомили чиновники альянсу.

Про це йдеться у статті Джуліана Барнса, опублікованій у виданні The Wall Street Journal.

Як зазначають чиновники, міністри оборони Північноатлантичного альянсу розглянуть нові командні структури на своїй щоквартальній зустрічі наступного місяця.

Серед рекомендацій – створення нового командування НАТО з логістики, яке зосереджуватиметься на більш швидкому переміщенні людей та техніки і припасів.

Інша структура зосередиться на командуванні в зоні Атлантичного та Північного Льодовитого океанів і захисті морських шляхів, критичних для постачання в Європу, від загроз з боку підземних човнів. Скільки коштів буде виділено на нові командування у НАТО, поки що не визначили.

Зростання напруженості з Москвою спонукало членів НАТО переосмислити темпи, якими вони зміцнюють фронтові сили або переміщують військових в зони несподіваних конфліктів.

«Сили альянсу повинні передислоковуватися так швидко або швидше, ніж сили Російської Федерації, щоб наш стримуючий фактор був ефективним», – заявив цього місяця генерал-лейтенант Бен Годжес, провідний командувач сухопутних сил у Європі. «Швидкість – це те, що дасть нашим цивільним лідерам інші варіанти, крім ведення визвольних кампаній».

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