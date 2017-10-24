Рішення суду. Акції «Укртелекому» мають повернутися в державну власність

Тетяна Попова

Господарський суд міста Києва ухвалив рішення щодо повернення пакету акцій компанії «Укртелеком» у державну власність. Нині майже 93 відсотки статутного капіталу «Укртелекому» належить компанії «ЕСУ», кінцевим власником якої є Рінат Ахметов. Компанія «ЕСУ» планує оскаржувати в апеляційному суді це рішення і відстоювати свої майнові права на «Укртелеком».

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На приватизаційному конкурсі в березні 2011 року компанія «ЕСУ», яка зараз входить у сферу впливу Ріната Ахметова, викупила майже 93 відсотки статутного капіталу «Укртелекому».

Позов щодо приватизації українським бізнесменом компанії «Укртелеком» до суду подав Фонд державного майна України через неналежне виконання компанією «ЕСУ» умов договору купівлі-продажу. Порушення виконання умов договору Фонд держмайна зафіксував під час постприватизаційної перевірки минулого року, зазначає виконувач обов’язків голови Фонду держмайна України Віталій Трубаров.

Сума понад 450 мільйонів доларів інвестицій не була внесена, не побудована нова лінія спеціального зв’язку і не передана державі в особі «Укрспецзв’язку», що є грубим порушенням умов самої купівлі-продажу

«В акті перевірки зазначається, що сума понад 450 мільйонів доларів інвестицій не була внесена, що не побудована нова лінія спеціального зв’язку і не передана державі в особі «Укрспецзв’язку», що є грубим порушенням умов самої купівлі-продажу. Тому ми вважаємо, що Фонд державного майна рухається в правильному напрямку, і будемо сподіватись, що два-три місяці, а, може, півроку – і рішення вже набуде остаточної сили», – повідомив Трубаров.

Суд повністю задовольнив вимоги Фонду держмайна, визнав договір купівлі-продажу розірваним, постановив повернути придбаний пакет акцій і стягнути з рахунку ТОВ «ЕСУ» пеню в розмірі понад 2 мільярди гривень.

Однак, рішення суду ще не набуло чинності, оскільки компанія з ним не погоджується і збирається оскаржувати його в апеляційному суді. Про це заявив мажоритарний акціонер «ЕСУ» та PR-директор «Укртелекому» Михайло Шуранов. При цьому він запевнив, що рішення суду першої інстанції не вплине на роботу «Укртелекому».

Рішення суду першої інстанції не вплине на поточну роботу «Укртелекому»

«ЕСУ» планує оскаржити в апеляційному суді рішення суду першої інстанції і надалі захищати свої майнові права на «Укртелеком». На нашу думку, характер претензій Фонду державного майна пов’язаний з діями попередніх власників «Укртелекому». Тому ми вважаємо за необхідне досягнення розумного компромісу стосовно оцінки виконання телекомунікаційних зобов’язань. Рішення суду першої інстанції не вплине на поточну роботу «Укртелекому», – заявив Шуранов.

Ахметову це може бути вигідним?

Директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський зазначає, що «Укртелеком» втрачає свою клієнтську базу і в довгостроковій перспективі є невигідним. При цьому експерт висловив побоювання, що Україні доведеться виплатити Рінату Ахметову компенсацію на суму, більшу, аніж він вклав в «Укртелеком». Це залежить від того, в якій валюті український уряд виплачуватиме кошти бізнесменові.

«Якщо розглядати в гривнях, то він інвестував близько 10 мільярдів, це 1,3 мільярда доларів на той момент за курсом. Як будуть повертатися ці суми, в якій валюті – залишається відкритим. Якщо це повернення 10 мільярдів, то так, Україна від цього виграє. Якщо це буде повернення в доларовому еквіваленті, то в даному випадку, враховуючи ту суттєву девальвацію, яка відбулася з того періоду, таких грошей Україна не має», – розмірковує Несходовський.

А якщо справа дійде до європейських судів і Україна програє позови, то, за словами Іллі Несходовського, це завдасть значної шкоди бюджету країни, а Рінат Ахметов зможе використати отриману компенсацію для подальших інвестицій.