(Друкуємо мовою оригіналу)
Студенты Львовского католического университета (УКУ) в течение нескольких дней знакомились с восточной частью Украины. Побывали в Запорожье и Мариуполе. Выездной модуль университета предполагал не только посещение предприятий, но и курс лекций по истории региона. Радио «Донбасс.Реалии» побеседовали со студентами после мариупольской лекции доктора исторических наук, профессора Елены Стяжкиной.
«В одно солнечное прекрасное утро, я помню, мы едем на «шишиге», так 66-й ГАЗик называется, и наблюдаю я золотое небо, которое освещало холмы в Луганской области. Я влюбился в этот край. И мне очень жаль, что нельзя туда так просто поехать и насладиться его красотой снова», – так говорит бывший айдаровец, ныне студент УКУ Дмитрий Лавренчук.
Однако получить полное представление о востоке страны невозможно без знания его истории, ментальных границ и временных наслоений, считает доктор исторических наук, профессор Елена Стяжкина. Курс лекций по истории вряд ли повлияет на представление западной части Украины о востоке страны – там и так достаточно дружелюбное отношение к этому региону, говорит историк. Лекции по истории дадут пищу для поиска ответов на вопросы, уверена Елена Стяжкина.
Я рада помочь управленцам подойти к проблеме деокупации и будущего Украины со значительным историческим основаниемЕлена Стяжкина
«Они – управленцы, это не их область и не их парафия. Поэтому я очень рада, что могу помочь управленцам подойти к проблеме деокупации и будущего Украины со значительным историческим основанием. Я хочу дать максимально, конспективно очень много информации для того, чтобы каждый из них поставил для себя вопрос по детализации какого-то процесса, который является самым важным», – говорит профессор.
29-летний студент УКУ, бывший доброволец батальона «Айдар» Дмитрий Лавренчук говорит, что во время службы уже успел полюбить этот регион и людей, живущих здесь. Говорит, что знания, полученные во время этой поездки, помогут самому разобраться в причине конфликта на Донбассе и найти пути его решения.
С позиции тех людей, которые сейчас там «правят», и с позиции нашего правительства я не вижу решительных шагов в преодолении конфликта. Я пошел на эту программу для того, чтобы попытаться самому понять и, возможно, внести свою лептуДмитрий Лавренчук
«Я даже не говорю, что мы не можем воссоединить эти территории. Просто мне сложно поверить в то, что с позиции тех людей, которые сейчас там «правят», так и с позиции нашего правительства я не вижу решительных шагов в преодолении конфликта. Я вижу желание умолчать многие вещи, я вижу желание еще больше рассорить, и рассорить тех, кто на территории, которую мы считаем сейчас Украиной. Но желания преодолеть конфликт я не вижу. Я пошел на эту программу для того, чтобы попытаться самому понять и, возможно, внести свою лепту какую-то», – говорит студент.
Как говорит организатор выездного семинара Анастасия Воробьевская, для многих студентов этот регион стал открытием. Не все видели такой концентрации промышленных предприятий. Но после общения с людьми она лично для себя уже сделала вывод.
Я часто слышу от «східняків», как я говорю, людей, живущих на востоке, – это «да не вопрос», «решим», «мы же договорились» или «да, конечно». Ты просто берешь после этого и делаешь. Я еду на запад за вдохновением, но если работать, то я бы выбрала человека с востокаАнастасия Воробьевская
«Я контактировала со всеми: с «Запорожсталью», с морским портом. Что я часто слышу от «східняків», как я говорю, людей, живущих на востоке, – это «да не вопрос», «решим», «мы же договорились» или «да, конечно». Ты просто берешь после этого и делаешь. Вы уже договорились и делаете. Мне это очень импонирует. Мне этого не хватает. Мне этого не хватает в Киеве. Я очень люблю Львов, но и там мне этого не хватает. Я еду на запад за вдохновением, но если работать, то я бы выбрала человека с востока», – рассказывает Анастасия.
Впереди у студентов еще много встреч и лекций. Создавать политику развития и реинтеграции востока, не побывав здесь, студенты считают неправильным. Поэтому знакомство с регионом продолжается.
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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)
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