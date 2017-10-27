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Студенты Львовского католического университета (УКУ) в течение нескольких дней знакомились с восточной частью Украины. Побывали в Запорожье и Мариуполе. Выездной модуль университета предполагал не только посещение предприятий, но и курс лекций по истории региона. Радио «Донбасс.Реалии» побеседовали со студентами после мариупольской лекции доктора исторических наук, профессора Елены Стяжкиной.

«В одно солнечное прекрасное утро, я помню, мы едем на «шишиге», так 66-й ГАЗик называется, и наблюдаю я золотое небо, которое освещало холмы в Луганской области. Я влюбился в этот край. И мне очень жаль, что нельзя туда так просто поехать и насладиться его красотой снова», – так говорит бывший айдаровец, ныне студент УКУ Дмитрий Лавренчук.

Однако получить полное представление о востоке страны невозможно без знания его истории, ментальных границ и временных наслоений, считает доктор исторических наук, профессор Елена Стяжкина. Курс лекций по истории вряд ли повлияет на представление западной части Украины о востоке страны – там и так достаточно дружелюбное отношение к этому региону, говорит историк. Лекции по истории дадут пищу для поиска ответов на вопросы, уверена Елена Стяжкина.

Я рада помочь управленцам подойти к проблеме деокупации и будущего Украины со значительным историческим основанием

«Они – управленцы, это не их область и не их парафия. Поэтому я очень рада, что могу помочь управленцам подойти к проблеме деокупации и будущего Украины со значительным историческим основанием. Я хочу дать максимально, конспективно очень много информации для того, чтобы каждый из них поставил для себя вопрос по детализации какого-то процесса, который является самым важным», – говорит профессор.

29-летний студент УКУ, бывший доброволец батальона «Айдар» Дмитрий Лавренчук говорит, что во время службы уже успел полюбить этот регион и людей, живущих здесь. Говорит, что знания, полученные во время этой поездки, помогут самому разобраться в причине конфликта на Донбассе и найти пути его решения.

С позиции тех людей, которые сейчас там «правят», и с позиции нашего правительства я не вижу решительных шагов в преодолении конфликта. Я пошел на эту программу для того, чтобы попытаться самому понять и, возможно, внести свою лепту

«Я даже не говорю, что мы не можем воссоединить эти территории. Просто мне сложно поверить в то, что с позиции тех людей, которые сейчас там «правят», так и с позиции нашего правительства я не вижу решительных шагов в преодолении конфликта. Я вижу желание умолчать многие вещи, я вижу желание еще больше рассорить, и рассорить тех, кто на территории, которую мы считаем сейчас Украиной. Но желания преодолеть конфликт я не вижу. Я пошел на эту программу для того, чтобы попытаться самому понять и, возможно, внести свою лепту какую-то», – говорит студент.

Как говорит организатор выездного семинара Анастасия Воробьевская, для многих студентов этот регион стал открытием. Не все видели такой концентрации промышленных предприятий. Но после общения с людьми она лично для себя уже сделала вывод.

Я часто слышу от «східняків», как я говорю, людей, живущих на востоке, – это «да не вопрос», «решим», «мы же договорились» или «да, конечно». Ты просто берешь после этого и делаешь. Я еду на запад за вдохновением, но если работать, то я бы выбрала человека с востока

«Я контактировала со всеми: с «Запорожсталью», с морским портом. Что я часто слышу от «східняків», как я говорю, людей, живущих на востоке, – это «да не вопрос», «решим», «мы же договорились» или «да, конечно». Ты просто берешь после этого и делаешь. Вы уже договорились и делаете. Мне это очень импонирует. Мне этого не хватает. Мне этого не хватает в Киеве. Я очень люблю Львов, но и там мне этого не хватает. Я еду на запад за вдохновением, но если работать, то я бы выбрала человека с востока», – рассказывает Анастасия.

Впереди у студентов еще много встреч и лекций. Создавать политику развития и реинтеграции востока, не побывав здесь, студенты считают неправильным. Поэтому знакомство с регионом продолжается.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)